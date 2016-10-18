​Принимаем эстафету

В рамках мероприятия 21 октября состоится торжественная передача Казахстану эстафеты на право проведения в 2018 году Всемирного горного конгресса в Астане. По словам первого вице-министра по инвестициям и развитию РК, заместителя председателя Нацио­нального оргкомитета ВГК-2018 Альберта Рау, проведение такого форума в Казахстане будет способствовать прежде всего раскрытию инвестиционного потенциала горной отрасли, привлечению в страну мировых компаний и компаний-юниоров. Опыт проведения международных мероприятий такого масштаба у Казахстана есть – в столице уже семь раз проводили Аstana Mining and Metallurgy Congress.

В Рио-де-Жанейро казахстанская делегация примет участие в двусторонних встречах, в обсуждении возможных совместных проектов. Также состоится закрытое совещание Международного оргкомитета ВГК, на котором презентуют потенциал горно-металлургического комплекса Казахстана и этапы подготовки к ВГК-2018.