Свежий выпуск
​Принимает гостей Алаколь
Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Мы уже писали об авторе этой креативной бизнес-идеи Елдосе Баялышбаеве, открывшем в 2014 году в Талдыкоргане реабилитационный фитнес-клуб для инвалидов. В спортивном зале, обустроенном родителями Елдоса, установлено специальное оборудование, созданы все условия для восстановления и укрепления здоровья посетителей. За два года со дня открытия фитнес-центра в нем прошли реабилитацию 220 человек с ограниченными возможностями. Многие из них научились стоять и ходить с помощью ходунков, самостоятельно заниматься на тренажерах. Важно, что эти люди поверили в собственные силы, а наглядным примером жизненного оптимизма и силы духа для них является 24-летний Елдос, когда-то сам попавший в автомобильную аварию и получивший инвалидность.

В прошлом году молодой предприниматель задумал построить на берегу озера Алаколь специальный пансионат для инвалидов: со спортзалом, врачебными кабинетами.

– Мне хочется, чтобы гости пансионата общались, обменивались опытом, поддерживали друг друга, ведь очень редко в курортных местах встретишь людей с ограниченными возможностями, – делился тогда разработчик проекта. – А все потому, что там не созданы для них соответствующие условия. Основной задачей будущей рекреационной зоны вижу не получение прибыли, а улучшение качества жизни инвалидов. Они должны чувствовать себя полноценными членами общества.

Елдос подал заявку на республиканский конкурс по развитию молодежного предпринимательства Startup Bolashak, на котором завоевал призовое второе место. Для реализации уникальной бизнес-идеи ему выделили грант на сумму 8 млн тенге. В течение нескольких месяцев на территории курортной зоны был построен небольшой оздоровительный центр вместимостью 30 человек, и совсем недавно состоялось его торжественное открытие.

Как рассказывает инициатор проекта, насыщенные минералами воды озера Алаколь способствуют лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, восстановлению нервной системы. Особый эффект медики придают лечебным грязям и солевым ваннам. Помимо проживания и питания здесь предоставляется дополнительный комплекс услуг, включающий в себя инватакси, занятия на тренажерах, плавание. Среди сотрудников пансионата «Асар» – специально обученные тренеры и массажисты.

Участники церемонии, исполнительный директор ассоциации «Болашак» Азамат Божаков, а также представители местных властей и общественности, пожелали Елдосу успехов, воплощения в жизнь новых креативных задумок!

Популярное

Все
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Заветы Учителя нации
Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Медиаграмотность – наше все в информационном океане современности
Хватит ли зимой тепла Петропавловску, и нужно ли запасаться электро­обогревателями?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа
Мухтар Ауэзов пионер казахстанского футбола?
История преодоления: как труд поднимает на ноги
Людмила Рудакова: жизнь в танце
Идеи хорошие, а дело хромает
Спидкубинг в Казахстане набирает обороты: об этом свидетельствуют результаты недавнего чемпионата Азии
Куа-Куа и сувениры
И смех, и слезы, и любовь
Мчал по острову поезд
Анвара Боранбаева освободили от должности главы "Казгеологии"
Видеть, думать, говорить
С казахским по жизни
Нас ждет реформа
Фестиваль станет традиционным
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
Полиция начала проверку в Назарбаев Университете
Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Солдат-срочник умер на заставе в Атырауской области
Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
Республиканская августовская конференция прошла в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстанское кино хорошо представлено в мире. Но у нас есть извечная проблема – прокат
Труп 23-летнего парня нашли на территории шахты в Акмолинской области
Нет оснований для пессимистических прогнозов в отношении сотрудничества Казахстана и России – Токаев
О чем пишут на заборах разных стран?
Какие школы и когда перейдут на пятидневку в Казахстане
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
Спецоперация в Усть-Каменогорске: изъяты наркотики на 65 млн тенге
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций

Читайте также

Свежий выпуск
Проблемы берут на карандаш
Свежий выпуск
Запустить социальные лифты
Свежий выпуск
Прогресс налицо, но этого мало
Свежий выпуск
Каркас правовой системы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]