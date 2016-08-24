​Принимает гостей Алаколь

Мы уже писали об авторе этой креативной бизнес-идеи Елдосе Баялышбаеве, открывшем в 2014 году в Талдыкоргане реабилитационный фитнес-клуб для инвалидов. В спортивном зале, обустроенном родителями Елдоса, установлено специальное оборудование, созданы все условия для восстановления и укрепления здоровья посетителей. За два года со дня открытия фитнес-центра в нем прошли реабилитацию 220 человек с ограниченными возможностями. Многие из них научились стоять и ходить с помощью ходунков, самостоятельно заниматься на тренажерах. Важно, что эти люди поверили в собственные силы, а наглядным примером жизненного оптимизма и силы духа для них является 24-летний Елдос, когда-то сам попавший в автомобильную аварию и получивший инвалидность.

В прошлом году молодой предприниматель задумал построить на берегу озера Алаколь специальный пансионат для инвалидов: со спортзалом, врачебными кабинетами.

– Мне хочется, чтобы гости пансионата общались, обменивались опытом, поддерживали друг друга, ведь очень редко в курортных местах встретишь людей с ограниченными возможностями, – делился тогда разработчик проекта. – А все потому, что там не созданы для них соответствующие условия. Основной задачей будущей рекреационной зоны вижу не получение прибыли, а улучшение качества жизни инвалидов. Они должны чувствовать себя полноценными членами общества.

Елдос подал заявку на республиканский конкурс по развитию молодежного предпринимательства Startup Bolashak, на котором завоевал призовое второе место. Для реализации уникальной бизнес-идеи ему выделили грант на сумму 8 млн тенге. В течение нескольких месяцев на территории курортной зоны был построен небольшой оздоровительный центр вместимостью 30 человек, и совсем недавно состоялось его торжественное открытие.

Как рассказывает инициатор проекта, насыщенные минералами воды озера Алаколь способствуют лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, восстановлению нервной системы. Особый эффект медики придают лечебным грязям и солевым ваннам. Помимо проживания и питания здесь предоставляется дополнительный комплекс услуг, включающий в себя инватакси, занятия на тренажерах, плавание. Среди сотрудников пансионата «Асар» – специально обученные тренеры и массажисты.

Участники церемонии, исполнительный директор ассоциации «Болашак» Азамат Божаков, а также представители местных властей и общественности, пожелали Елдосу успехов, воплощения в жизнь новых креативных задумок!