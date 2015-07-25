Принимает поздравления Димаш Свежий выпуск 497 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

На встрече присутствовали также родители певца – заслуженный работник культуры РК Канат Айтбаев и заслуженный деятель РК, депутат областного маслихата Светлана Айтбаева, его дедушка и бабушки, учителя и творческие наставники Димаша, а также аранжировщик Бахытбек Зейнелов, благодаря которому композиции, исполненные на «Славянском базаре», стали поистине звездными. Финансовую поддержку Димашу для его поездки в Витебск оказала Областная филармония им. Г. Жубановой.

Поздравляя талантливого исполнителя с заслуженной победой, глава региона отметил, что он совершил настоящий культурный прорыв, ведь за 24-летнюю историю фестиваля представители Казахстана не поднимались выше третьего места. Архимед Мухамбетов пожелал Димашу дальнейших творческих успехов и вручил благодарственное письмо и сертификат на 5 млн. тенге.



