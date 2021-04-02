Принимать онлайн-заявления на АСП начали в Нур-Султане
В Нур-Султане начался прием заявок на получение адресной социальной помощи на второй квартал. Документы принимаются онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции, прямого контакта с заявителем и группового сбора документы принимаются онлайн через портал "электронного правительства" egov.kz. С этой целью специалисты центров занятости столицы на платформе Zoom разъясняют ход подачи документов. Видеоинструкцию можно посмотреть по ссылке.
Прием документов осуществляется с 1 по 30 апреля. В настоящее время АСП назначена более 3700 семьям по городу Нур-Султан.
Отметим, что адресная социальная помощь – это ежеквартальное денежное пособие для каждого члена семьи, доход которого составляет менее 70% от прожиточного минимума.