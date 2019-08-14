Принимать решение об эвакуации сейчас нецелесообразно – КЧС об угрозе селя в Алматы

Угрозы для жителей Алматы от озера № 1 не существует, поэтому эвакуация проводится не будет, сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин на пресс-конференции об оперативной обстановке в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"На данный момент наблюдается понижение расхода воды по Каргали, в районе непосредственно моренного озера №1. Значительное понижение, мы в течение 1-1,5 часов будем наблюдать снижение расходов воды, поступления в районе плотины Каргалинки. Соответственно, когда нет рисков, принимать решение об эвакуации сейчас нецелесообразно. Единственное, что мы обращаем внимание на ситуацию по Каргалинке в районе Алгабас", – прокомментировал Ильин.
Напомним, что 14 августа 2019 года прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе Алматы. В связи с чем объявили тревогу
.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прибыл
на место угрозы схода селя в Наурызбайском районе.
Позже в ДЧС города проинформировали
, что в связи с устойчивым температурным фоном за последние 2 месяца 14 августа текущего года в 6:20 произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам с ориентировочным расходом 5 куб. м/сек., уровень воды в озере понизился на 5 метров, предварительный объем сошедшей воды составляет более 20 тыс. кубов.
На участке вдоль русла речки Каргалы Наурызбайского района была отключена подача газоснабжения и обесточена электроэнергия, сформирован оперативный штаб по ликвидации ЧС.