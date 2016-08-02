​Принимай, страна, ягоду арбуз

Для аграриев юга нынешний год выдался благоприятным. Отменный урожай дали садовые культуры и виноград, дыни и арбузы, овощи. Хрупкие яблоньки в саду ТОО «Аботя» населенного пункта Ералиев буквально усыпаны плодами. Здесь на 20 га земли выращиваются три сорта винограда и два сорта яблок. Сад молодой, на проектную мощность еще не вышел, но в текущем году руководство хозяйства планирует собрать 35–40 тонн продукции с каждого гектара.

Радуют глаз и поля крестьянского хозяйства «Хайет». В нынешнем году здесь отвели 10 га под арбузы и 30 га под дыни. Огромными ягодами буквально усыпана вся площадь. По словам земледельцев, урожай в текущем году богатый. С одного гектара земли было собрано 20 тонн дыни. Всего планируется собрать 1 200 тонн дынь и арбузов. Частные предприниматели покупают местные дыни прямо с поля по 100 тенге, а арбузы по 25 тенге. Урожай грузят в фуры, чтобы тут же отправить потребителям Казахстана, России, Беларуси.

По информации акима Мактааральского района Жамантая Бейсенбаева, в районе садовые и огородные культуры занимают площадь почти в 24 тыс. га. Крестьяне уже собрали 126 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 7,6 млрд тенге. При этом 91 тыс. тонн экспортирована в Россию и Беларусь, а 25 тыс. тонн поступили на местные рынки.

Ежегодно на юге растет валовой сбор продукции аграрной отрасли, ведется активная работа по увеличению посевных и орошаемых земель. В целом по облас­ти местные земледельцы уже собрали 350 тыс. тонн овощей, 120 тыс. тонн картофеля и 240 тыс. тонн бахчевых. Предполагается, что до конца года будет собрано 890 тыс. тонн овощей, 1,4 млн тонн арбузов и дынь, 256 тонн картофеля.