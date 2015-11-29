Принц Гарри дважды упал с лошади во время игры в поло

Во время игры в поло в Южно-Африканской Республике лошадь скинула с себя принца Гарри Уэльского, перебросив его через голову. Наездник не пострадал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СМИ.
Стоит заметить, что за матч принц упал с лошади дважды: в первый раз это произошло спустя несколько минут после того, как он забил гол; второй раз лошадь скинула наследника незадолго до финального свистка. Партнеры помогли Гарри подняться и не скрывали смеха по поводу столь неуклюжего поведения.
На видео видно, как лошадь резко остановилась, сбросила с себя принца и отбежала от него. Поднявшись с земли, принц Гарри дошел до животного, вновь оседлал его и продолжил игру.
Команда монаршей особы проиграла в благотворительном матче – 7:8. Принц Уэльский с улыбкой поздравил капитана противоборствующей команды с победой.
Все собранные на данном матче средства будут направлены на помощь детям больным ВИЧ и СПИД.