Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

В мире
4955
Фото: episcopalnewsservice.org
Герцогиня Сассекская Меган родила второго ребенка, девочку, которую она и ее муж принц Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Об этом сообщается на официальном сайте пары Archewell, передает Lenta.ru

Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась в пятницу, 4 июня, в 11:40 утра по местному времени в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. При рождении малышка весила около 3,5 килограмма. Принц Гарри присутствовал на родах. Уточняется, что сейчас мать и ребенок находятся в полном здравии, их уже выписали из госпиталя домой.

Новорожденная была названа в честь ее прабабушки, царствующей королевы Великобритании, чье семейное прозвище – Лилибет. Второе имя девочки, Диана, было выбрано в честь любимой покойной матери принцев Гарри и Уильяма, принцессы Уэльской. 

Девочка займет восьмое место в линии престолонаследия после деда – принца Чарльза, дяди – принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, отца – принца Гарри и брата – Арчи Харрисона. Она стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II.

Пока неизвестно, получит ли девочка какой-либо титул. У ее старшего брата, Арчи Харрисона, титула нет. Согласно одной из версий, этого не захотели сами родители, желавшие спокойной жизни для детей.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ожидают второго ребенка 14 февраля 2021 года. Во время интервью с Опрой Уинфри в марте они раскрыли пол ребенка.



Популярное

Все
В борьбе за автономию и исконные земли
Рукописи не горят, спектакли не умирают
Говорят свидетели декабря
Веками храня единство народа
Новоселье у учителей
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Как шла борьба за независимость
Судьба языка – судьба народа и страны
Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Астана: инвестиционный потенциал и социальная инфраструктура
Символ национальной идентичности
Вдохновлял трудом и героизмом
Документы вернулись на Родину
«Айбоз» назвал лучших
Общая для всех ценность
Путевка на первенство планеты
Возвращение в элиту
«Астана» завершила сезон
По страницам истории
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Более 30 тыс. га зерновых погибло в Актюбинской области
МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в Париже
Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области
Кызылординец подарил почку своему больному брату
Специалисты НАСА вернули к работе телескоп Hubble
Тенге укрепляется ко всем основным валютам
Казахстан направил гуманитарную помощь Палестине
Уголовное преследование в отношении экс-акима Павлодарской области прекращено
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ

Читайте также

Израильская армия нанесла удар по жилому кварталу в Рафахе
18 школьников ударила молния во время уроков
Генсек кабмина и три министра Японии подали в отставку из-з…
Tesla отзывает 2 млн машин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]