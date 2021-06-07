Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Фото: episcopalnewsservice.org
Герцогиня Сассекская Меган родила второго ребенка, девочку, которую она и ее муж принц Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Об этом сообщается на официальном сайте пары Archewell, передает Lenta.ru
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Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась в пятницу, 4 июня, в 11:40 утра по местному времени в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. При рождении малышка весила около 3,5 килограмма. Принц Гарри присутствовал на родах. Уточняется, что сейчас мать и ребенок находятся в полном здравии, их уже выписали из госпиталя домой.
Новорожденная была названа в честь ее прабабушки, царствующей королевы Великобритании, чье семейное прозвище – Лилибет. Второе имя девочки, Диана, было выбрано в честь любимой покойной матери принцев Гарри и Уильяма, принцессы Уэльской.
Девочка займет восьмое место в линии престолонаследия после деда – принца Чарльза, дяди – принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, отца – принца Гарри и брата – Арчи Харрисона. Она стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II.
Пока неизвестно, получит ли девочка какой-либо титул. У ее старшего брата, Арчи Харрисона, титула нет. Согласно одной из версий, этого не захотели сами родители, желавшие спокойной жизни для детей.
Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ожидают второго ребенка 14 февраля 2021 года. Во время интервью с Опрой Уинфри в марте они раскрыли пол ребенка.