Принц Гарри заявил об отсутствии достойной кандидатуры на роль жены

Британский принц Гарри заявил, что хотел бы жениться и завести детей в ближайшее время, но пока не встретил подходящей женщины, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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В интервью телеканалу SkyNews принц также отметил, что его избранница должна быть готова разделить с ним давление, которое испытывают публичные люди.
В июне внук королевы Елизаветы II завершает службу в армии, продолжавшуюся 10 лет. После увольнения он намерен сосредоточиться на участии в гуманитарных миссиях в Африке.
В феврале британские СМИ сообщили, что 30-летний Гарри тайно встречаетсяс 24-летней актрисой Эммой Уотсон. По данным прессы, принц первым выразил желание познакомиться со звездой фильмов о Гарри Поттере, пригласив ее на вечеринку через общих знакомых.
В апреле прошлого года принц Гарри расстался со своей подругой Крессидой Бонас после двух лет отношений. До разрыва пару часто видели вместе на различных общественных мероприятиях и на отдыхе, им прочили скорую помолвку. Одной из причин расставания СМИ назвали намерение девушки сосредоточиться на карьере.
Принц Генри (Гарри) – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой супруги принцессы Дианы, является пятым в очереди наследников престола Соединенного Королевства.