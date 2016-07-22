​Принц и тигры

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Билеты на это шоу раскупаются как горячие пирожки. И дети, и взрослые жаждут увидеть нечто невиданное и захватывающее. Желанную порцию эмоций и впечатлений они получают с большой добавкой. Ведь в этой программе выступает Хамада Кута – всемирно известный дрессировщик в шестом поколении, заслуженный артист Египта, в шоу которого представлены уникальные, смертельно опасные номера с львами и тиграми. На глазах изумленных зрителей нубийские львы и амурские тигры превращаются в послушных ласковых кошек, которые, принимая укротителя за своего вожака, безропотно и даже с радостью выполняют все его «алле». Они делают кульбиты, ходят на задних лапах, прыгают через тумбы. Выступление этих зубасто-когтистых артистов проходит под живое сопровождение оркестра.

В знак одобрения Хамада чешет хищников за ушком, обнимает и целует их, дает лакомство – куски мяса. Его опасный номер называется «Солнце»: дрессировщик оказывается в клетке с девятью хищниками. Они стоят на тумбах и одновременно вращаются вокруг своей оси. В завершении всего «Принц Египта» раскрывает пасть льва и засовывает туда свою голову. По трибунам прокатывается удивленно-восхищенное «Ах!».

– Нубийские львы – это очень редкий подвид львов: они занесены в «Красную книгу», в природе их осталась око ста особей, – рассказал Хамада. – Я хочу сохранить этих животных и развожу их в нашем семейном питомнике. Сейчас в нем содержатся 47 львов и 18 тигров.

О своих строптивых питомцах он может рассказывать часами. С восторгом и упоением отмечает, что нубийские львы – самые крупные и агрессивные среди своих собратьев. Поэтому ему интересно их укрощать, и он любит их, как своих детей.

– Я несколько лет выступал в России и очень хотел приехать в Казахстан, о котором я много наслышан, – также подчеркнул Кута. – Я очень рад, что мое желание исполнилось.

Украшают эту программу и звезды Казгосцирка. Воздушная гимнастика, акробатика, эквилибристика, джигитовка, силовая атлетика… Один номер сменяется другим, представляя все цирковые жанры, демонстрируя сложнейшие трюки, срывая аплодисменты зрителей. Особый восторг вызывают рискованные трюки на мчащихся во весь опор лошадях знаменитой конно-акробатической группы «Номад». Блистая на арене цирка, ее джигиты-наездники с успехом покоряют киноолимп: они ставили трюковые сцены и снимались во многих известных фильмах. В их числе «Кочевник», «Дневной дозор», «Монгол», «47 ронинов», «Ликвидатор». Работали на одной площадке с такими звездами мирового кинематографа, как Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис. А выступает «Номад» под руководством Жайдарбека Кунгужинова, заслуженного деятеля РК и обладателя приза «За вклад в развитие спорта в кинематографе» американской киноакадемии «Оскар».

И, конечно, публика всегда замирает в предвкушении чуда, когда на арену выходят силачи. Своими богатырскими возможностями в этом представлении удивляет и восхищает экстремально-силовое шоу «Сталь». Зрители не верят своим глазам, когда «сталевцы» протаскивают на тросах машину, легко жонглируют колесами от большегрузных авто, гнут арматуру, разрывают цепи и грелку.

Ну а смешит зрителей признанный мастер смеха, покоритель европейских манежей – блистательный клоун Виктор Васильев.

– В Казахстане я в третий раз, – сказал он. – Приезжаю сюда всегда с большим удовольствием: здесь замечательная, отзывчивая публика. 

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