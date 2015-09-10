Принц Иордании готов реформировать ФИФА

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Фото с сайта tass.ru
Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) и представил свое видение реформы организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на segodnia.ru.

Аль-Хусейн был единственным соперником действующего главы ФИФА Йозефа Блаттера на выборах, которые прошли 29 мая в Цюрихе. Принц Иордании снял свою кандидатуру перед вторым туром голосования. Через несколько дней после избрания Блаттер на фоне коррупционных скандалов в ФИФА объявил о своей отставке. Внеочередные выборы главы ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года, до этого времени Блаттер будет исполнять обязанности главы организации.

"Я хочу завершить то, что мы начали, – сказал Аль-Хусейн. – Мы слишком далеко продвинулись. Я верю в то, что мы делаем. ФИФА может измениться только при новом руководстве; не верю, что ФИФА может вернуться с прежней командой во главе, очерненной своими прошлыми поступками".

Аль-Хусейн объяснил вкратце, какими должны быть реформы организации: "После майских выборов я долго размышлял, как нужно реформировать ФИФА. Это трудная задача. Мы должны побороть укоренившуюся коррупцию и политические методы решения вопросов. Не могу уйти и позволить работать прежней системе. Ассоциации – члены ФИФА, вы – костяк организации, и ФИФА должна вам служить. ФИФА – не частная лавочка и не маленькая группа сообщников".

Свою кандидатуру на пост президента ФИФА выдвинули также глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, бывший вице-президент ФИФА южнокореец Чхон Мон Джун и бывший главный тренер ЦСКА бразилец Зико. О своем желании баллотироваться заявили и бывший французский футболист Давид Жинола, известный в прошлом нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, глава Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити и бывший нигерийский футболист Сегун Одегбами. В качестве кандидата на пост президента ФИФА назывался также генеральный секретарь организации Жером Вальке.

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