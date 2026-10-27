Принц Уильям упомянул казахстанских сайгаков в эфире телеканала BBC

Скриншот видео

Наследник британского престола принц Уильям принял участие в популярном британском телешоу Грэма Нортона в эфире телеканала BBC на прошлой неделе, сообщает Kazpravda.kz

Вместе с ним в студии были актрисы Кейт Бланшетт и Ханна Уэддингем, а также защитник природы Роберт Ирвин.

Главной темой обсуждения стала уникальная антилопа - сайгак. В эфире телешоу включили изображение животного. Ведущий спросил о сайгаках у принца Ульяма и уточнил водятся ли они в Казахстане.

Принц Уильям в эфире подтвердил, что это антилопа обитает в Казахстане и даже упомянул программу по сохранению степных антилоп Altyn Dala, в рамках которой защищают сайгаков. Также он обратил внимание зрителей на внешний вид сайгака, назвав его милым.

«Посмотрите на его мордочку, он такой милый», - сказал он.

Принц рассказал о впечатляющем успехе Казахстана в сфере охраны природы. По его словам, популяция сайгаков, которая ранее находилась на грани критического исчезновения, полностью восстановилась и исчисляется огромными цифрами.

«Эта антилопа находилась под угрозой критического исчезновения, а теперь её численность снова огромна», - отметил принц.

Принц особо подчеркнул роль государства в этом процессе, отметив, что правительство Казахстана осознало важность сохранения этого животного для страны и приложило максимум усилий для защиты вида.

«Правительство Казахстана оценило и осознало, насколько важен этот вид для страны и приложило к этому максимум усилий», - сказал принц Уильям.

Напомним, что по недавним итогам авиаучета, который ежегодно проводят специалисты Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК), расчеты этого года показали, что численность сайгаков в уральской популяции составила около 2,7 млн особей с приростом на 17,4% в сравнении с 2025-м.