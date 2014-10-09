В мире
Принцесса Укока могла умереть от рака груди и падения с лошади – ученые
Марат Манаспаев
Об этом сообщает Сибинфо со ссылкой на пресс-службу президиума Сибирского отделения РАН.

"Когда ей было немного за двадцать, ее настигло другое тяжелейшее заболевание – рак груди, мучительно уничтожавший ее в течение последних пяти-семи лет. На свою последнюю зимовку на Укок в октябре она приехала уже совершенно больной: говоря современным языком, у нее диагностирована 4-я, последняя, стадия рака молочной железы", – об этом говорится в опубликованной работе известных ученых, коими являются нашедшая мумию главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак, замдиректора по науке НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Андрей Летягин и старший научный сотрудник Международного томографического центра СО РАН Андрей Савелов.

Также удалось выяснить, что в детском или юношеском возрасте женщина переболела остеомиелитом, причинами возникновения которого стали неблагоприятные условия жизни и травмы. Более того, за несколько месяцев до смерти принцесса Укока, вероятно, упала с лошади. "Падение пришлось на правую сторону: пострадали правый висок, правое плечо и правый тазобедренный сустав. Во время падения правая рука не пострадала, так как была прижата к туловищу. Скорее всего, к этому времени эта рука уже бездействовала, о чем свидетельствует патологическое изменение ее тканей", – говорят исследователи.

Как ранее сообщал портал "Сибинфо", мумия V–III веков до нашей эры была найдена в 1993 году на плато Укок новосибирскими археологами. Долгие годы она хранилась в новосибирском Академгородке, в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Осенью 2012 года ученые решили вернуть мумию в Республику Алтай. Сейчас она хранится в национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске.

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