Принцесса Укока могла умереть от рака груди и падения с лошади – ученые
Марат Манаспаев
Об этом сообщает Сибинфо со ссылкой на пресс-службу президиума Сибирского отделения РАН.
"Когда ей было немного за двадцать, ее настигло другое тяжелейшее заболевание – рак груди,
мучительно уничтожавший ее в течение последних пяти-семи лет. На свою
последнюю зимовку на Укок в октябре она приехала уже совершенно больной:
говоря современным языком, у нее диагностирована 4-я, последняя, стадия
рака молочной железы", – об этом говорится в опубликованной работе
известных ученых, коими являются нашедшая мумию главный научный
сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак,
замдиректора по науке НИИ клинической и экспериментальной лимфологии
Андрей Летягин и старший научный сотрудник Международного
томографического центра СО РАН Андрей Савелов.
Также удалось выяснить, что в детском или юношеском возрасте женщина переболела остеомиелитом, причинами возникновения которого стали неблагоприятные условия жизни и травмы.
Более того, за несколько месяцев до смерти принцесса Укока, вероятно, упала с лошади.
"Падение пришлось на правую сторону: пострадали правый висок, правое
плечо и правый тазобедренный сустав. Во время падения правая рука не
пострадала, так как была прижата к туловищу. Скорее всего, к этому
времени эта рука уже бездействовала, о чем свидетельствует
патологическое изменение ее тканей", – говорят исследователи.
Как ранее сообщал портал "Сибинфо",
мумия V–III веков до нашей эры была найдена в 1993 году на плато Укок
новосибирскими археологами. Долгие годы она хранилась в новосибирском
Академгородке, в музее Института археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН.
Осенью 2012 года ученые решили вернуть мумию в Республику
Алтай. Сейчас она хранится в национальном музее имени Анохина в
Горно-Алтайске.