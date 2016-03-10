​Принцип – ответственность

Работу в регионе они начали со встречи с североказахстанскими предпринимателями, поддержку которых назвали одним из приоритетных направлений своей деятельности. Фундамент для того имеется прочный, действующее законодательство открывает в нашей стране широкие возможности для развития бизнеса, что служит порукой вхождения Казахстана в число наиболее конкурентоспособных государств мира.

«Сегодня, – выделил Талгат Ергалиев, – следует максимально упростить отношения между государственными структурами и бизнесом, сократив количество имеющихся перед последним препятствий и барьеров, не допускать возрождения ликвидированных разрешительных процедур под новыми названиями. К тому же ряду они отнесли эффективное использование направляемых на развитие АПК субсидий, рациональное отношение к бюджетным средствам, оптимизировав процедуру осуществления государственных закупок.

При обсуждении этих и других вопросов подчеркивалось, что сроки и качество решения проблем напрямую зависят от гражданской активности электората. Что созвучно настроению североказахстанских предпринимателей, выступ­ления которых объединила мысль: получив возможность действовать и развиваться, бизнесмен осознанно принимает на свои плечи и груз ответственности за укрепление государства, социальное самочувствие общества. Подтверж­дением их позиции служит целый ряд уже осуществленных и запланированных в СКО проектов в рамках государственно-частного партнерства, расширение налогового поля и т. д.

Вслед за тем кандидаты провели предвыборные встречи в трудовых коллективах Петропавловска, с работниками сфер образования и здравоохранения, сельского хозяйства.

Кроме того, накануне женского праздника в Астане в автопробеге «С «Ак жолом» по пути» приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса Азат Перуашев, Казыбек Иса, Серикбай Ташенов, Берик Дюсембинов, Максат Раманкулов, Аскар Смагулов, Меруерт Казбекова, Абдразак Султанов, руководители партии, актив Астанинского городского филиала «Ак жола».

Восьмого марта в центральном офисе ДПК «Ак жол» предвыборным штабом партии была организована презентация видеопоздравления, в которой от имени акжоловцев лидер партии поздравил всех мам, жен, сестер, дочерей с прекрас­ным весенним праздником. На видеооткрытке – песня «Алматым менің» (авторы – М. Сагатов, Н. Алимкулов) в исполнении Азата Перуашева и Жениса Сейдоллаулы.