Принцип продуктивной занятости 765 Досжан АЙТУ

Обратная сторона аграрного процесса

На сегодня аграрный сектор выступает одним из драйверов роста экономики, динамика которого за последние годы только ускоряется. Согласно данным МСХ РК, минувший год для агропромышленного комплекса завершился с неплохими результатами. По итогам 2015 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,4% и в денежном выражении составил 3,3 трлн тенге. При этом наибольший удельный вес в республиканском объеме сельхозпроизводства отмечается в Алматинской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

По мнению главы МСХ Аскара Мырзахметова, аграрный сектор становится все более привлекательным для бизнеса. При этом растет доверие товаропроизводителей к государственной аграрной политике. Об этом свидетельствуют и нарастающие объемы инвестиций в сельское хозяйство, из которых более 80% – собственные средства казахстанских аграриев.



К настоящему периоду в отрасли проделана определенная работа по диверсификации растениеводства, в результате которой были сбалансированы объемы спроса и предложения на пшеницу, что позволило внедрить севообороты и расширить площади зернофуражных, масличных, кормовых и овощебахчевых культур.



Для обеспечения населения плодово-ягодной продукцией и ранними овощами Министерством возмещаются затраты субъектов АПК по закладке интенсивных садов. С 2014 года с участием АО «КазАгро» введены в эксплуатацию 10 проектов садоводства на общей площади 670,2 га, кроме того, одобрены 12 проектов – на 756,1 га. С 2014 года возмещаются расходы сельхозтоваропроизводителей на приобретение оборудования для теплиц. В частности, за последние два года были просубсидированы 30,8 га теплиц на общую сумму 1,3 млрд тенге.



Анализ обеспеченности внутреннего рынка основными продовольственными товарами показывает, что на сегодня данный показатель составляет 80%. При этом по рису, баранине, яйцам куриным, муке пшеничной, а также хлебу обеспеченность составляет более 100%.



Вместе с тем по отдельным товарам доля отечественного производства во внутреннем потреблении все еще остается на низком уровне. Как отмечает в связи с этим глава ведомства, в настоящее время задачи самообеспеченности рынка решаются путем возмещения затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства сахара, сухого молока, сливочного масла и твердого сыра. В 2015 году объем бюджетных субсидий в этой сфере составил порядка 2,6 млрд тенге.



По итогам минувшего года в отрасли животноводства отмечен рост поголовья скота. При этом происходит постепенное улучшение генофонда и повышение продуктивности животных. Компаниями по выращиванию и откорму КРС на внешние рынки экспортировано более 16 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, в том числе свыше 6,4 тыс. тонн свежеохлажденной говядины.



Однако, несмотря на эти позитивные тенденции в АПК, современное положение села оставляет желать лучшего. Это и необустроенность производственной и социально-культурной инфраструктуры, и отсутствие нормальных дорог, и чрезмерная отдаленность от локальных центров, и отсутствие доступа к многим видам услуг, в том числе к Интернету. Но главная проблема села – это тотальная безработица. Особенно остро эта ситуация обстоит в зерносеющих регионах Казахстана, где с приходом на поля высокорентабельной зарубежной техники не стало нужды в содержании большого количества сельских механизаторов, наладчиков, слесарей-механиков и других специалистов. В среднем каждое КХ или ТОО обеспечивает работой не более 10–15 человек, да и то лишь на период аграрного сезона. Остальным сельчанам остается либо кочевать на заработки в сторону города, либо уповать на собственное подворное хозяйство.



В предыдущей практике из года в год данная ситуация зачастую забалтывалась теми, кто был призван не только предлагать, но и принимать конкретные варианты и пути решения основных проблем сельской экономики. В первую очередь это касается региональных властей, в отчетах которых жизнь на селе если и не бурлит, то не падает ниже социально обусловленной ватерлинии.

Между тем в рамках программы «Агробизнес-2020» ежегодно увеличиваются объемы государственной поддержки АПК. По итогам 2015 года объем субсидирования АПК составил 173,3 млрд тенге, что на 18,1% больше, чем в 2014 году. В 2016 году объем государственной поддержки отрасли планируется на уровне 182,7 млрд тенге. Примечательно также, что значительная доля расходов на АПК передана в прерогативу местных исполнительных органов. Уровень этих трансфертов ежегодно возрастает. Если в 2011 году этот объем составлял 32 млрд тенге, то в текущем году он уже вырос до 155,2 млрд.

К сожалению, эти финансовые потоки никак не способствуют росту благосостояния тех сельских граждан, которые не участвуют в таргетируемых процессах развития АПК.



Социальный вектор сельской кооперации

Предыдущий вариант Закона «О кооперации», призванного внести в сферу аграрного кооперирования определенную правовую ясность, вызывал немало нареканий со стороны тех, кого он непосредственно будет касаться – аграриев. При этом наибольшей критике подвергалась попытка разработчиков пустить сельхозкооперацию по пути коммерциализации, в то время как во многих других странах это движение имеет «ярко выраженную социальную направленность».



Эксперты Союза аграриев Казахстана напоминают, что термин «моральная экономика», по которому семейно-трудовое хозяйство нацелено не на получение прибыли, а «на обеспечение средств существования его членам», ввел советский экономист Александр Чаянов, заслуживший авторитет в научном мире по вопросам кооперации. Парадоксальность ситуации состоит в том, что сегодня именно на основе ключевых принципов Чаянова работают кооперативы многих развитых стран мира, кроме государств постсоветского пространства. И объяснение здесь простое: в некотором роде сельхозкооперация – это существенная альтернатива сложившейся системе местного управления.

Аграрии считают, что кооперация персонально никому не принадлежит, она принадлежит каждому ее члену. В этом ее сила. И это общее дело – соберутся ли вместе 5 человек, 20 или 120. Здесь все равны перед всеми: один член кооперации – один голос.



Аграрии уверены, что правильный научно обоснованный и всесторонне взвешенный подход к организации коопераций позволит решить массу вопросов на селе, в том числе главную проблему времени – вовлечение основной массы сельского населения в общий производительный процесс. Как известно, на сегодня именно этот вопрос остается одной из болевых точек АПК, и он неоднократно поднимается как в Правительстве, так и в Парламенте РК.



По мнению некоторых депутатов Мажилиса, в настоящее время в действующих сельхозпредприятиях занято не более 150 тыс. работников, или всего 2% от общей массы трудоспособного сельского населения страны. При этом в крупных компаниях (ТОО и АО) сосредоточено порядка 95% обрабатываемых сельхозугодий и 10% от общего поголовья скота, преимущественно КРС. В индивидуальных хозяйствах сельчан содержится 80% скота, но проб­лема в том, что на этот сектор приходится лишь 5% земельных угодий, выделенных некогда в виде пая, и поэтому сегодня «мелкотоварный селянин» не способен быть активным участником общего аграрно-производственного процесса.



Эксперты также отмечают, что этот классический перекос неумолимо разрушает хозяйственную деятельность крестьян, в связи с чем Правительство должно определить роль крупного зернопроизводственного бизнеса в расширении площадей под зерновые и кормовые культуры за счет освоения пустующих и деградирующих площадей.

Между тем в общественной сфере все чаще звучит мнение, что экономика – это набор значений, которым с помощью неких уравнений и цифровых комбинаций пытаются придать смысл и доказать, что это наука. Но есть ли в этих экономических выкладках место озоновому или плодородному слою земли, биоразнообразию и источникам воды, в том числе социальной ауре «самозанятой категории» сельского населения, уносимого ветром урбанизации?



Расставить точки над «i» в этом вопросе пытается новое руководство аграрного ведомства, планируя для увеличения производства и переработки молока в рамках развития кооперации создать по стране порядка 700 молокоприемных пунк­тов. Предполагается, что это позволит обеспечить реальную, более высокую занятость сельских граждан на местах.



Как занять самозанятых?

По данным главы МСХ, на сегодня более 70–80% молока и мяса производится личными подсобными хозяйствами, в то время как загруженность перерабатывающих предприятий составляет лишь 60%. Это связано с отсутствием инфраструктуры для организации заготовки и транспортировки сельхозпродукции личных подсобных хозяйств. Для обеспечения загрузки мощностей существующих молокозаводов в целом за 3 года планируется создание 668 молокоприемных пунктов, что позволит обеспечить сбор и сбыт более 380 тыс. тонн молока от личных подсобных хозяйств.



В результате реализации предлагаемых мер за три года будет обеспечена занятость более 160 тыс. человек из личных подсобных хозяйств, которые будут на постоянной основе получать доход от сдачи молока. При этом загрузка мощностей действующих молокозаводов будет увеличена с 64% до 84%, что позволит повысить производство переработанной продукции на 30%.



В целом предлагаемая программа позволит создать в сельской местности более 2 100 рабочих мест и обеспечить постоянные налоговые поступления свыше 1 млрд тенге ежегодно.

В качестве второго актуального направления аграрным ведомством предложены кардинальные подходы к созданию семейных откормочных площадок. При этом предусматривается кредитование самозанятого сельского населения на льготных условиях, в частности на закуп бычков и кормообеспечение.



В рамках программы запланировано создание 32 тыс. семейных откормочных площадок, которые позволят произвести около 100 тыс. тонн мяса говядины. В целом за три года предполагается создать более 65 тыс. постоянно действующих рабочих мест, а также довести загруженность перерабатывающих предприятий с 61 до 95%.

По мнению Аскара Мырзахметова, создаваемые сельскохозяйственные кооперативы могут дополнительно заниматься заготовкой шерсти и шкур, пчеловодством, семейным птицеводством, товарным рыбоводством, а также выращиванием плодов и овощей.



Для реализации предлагаемых мер будут вовлечены средства программы «Дорожная карта занятости-2020» и АО «НУХ «Каз­Агро».



По мнению Аскара Мырзахметова, в современных условиях развития аграрного сектора наиболее эффективным способом решения проблемы мелкотоварности является объединение крестьян в сельскохозяйственные кооперативы. В этом случае многие услуги, в том числе получение некоторых видов господдержки, будут возможны только с условием вступления в кооператив.

– Если мы хотим на самом деле двигаться дальше, развивать производство, сельское хозяйство, то наиболее выгодным и эффективным методом является сельхозкооперация. Другого пути нет, это не мы придумали. Мир так двигается, – отметил Аскар Мырзахметов.

