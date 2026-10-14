Принцип равенства обретает новые правовые механизмы – в Варшаве рассказали о реформах Казахстана

В Казахстане разработан проект единого антидискриминационного закона, призванного укрепить правовые гарантии равенства и обеспечить защиту граждан от любых форм дискриминации. Законодательная инициатива разработана по предложению Уполномоченного по правам человека при поддержке Программы развития ООН

О содержании документа и его значении для дальнейшего развития правозащитных механизмов на девятой сессии проходящей в Варшаве Конференции ОБСЕ по человеческому измерению рассказал ассоциированный профессор Департамента частного права Maqsut Narikbayev University, доктор PhD Муслим Хасенов, сообщает Kazpravda.kz

По словам эксперта, для многоэтнического и многоконфессионального Казахстана общественное согласие и взаимное уважение имеют особое значение. Вместе с тем прочность этих принципов определяется не только мирным сосуществованием различных сообществ, но и наличием действенных механизмов защиты прав каждого человека.

«Однако одной лишь толерантности недостаточно для обеспечения равенства. Подлинным показателем инклюзивного общества является то, насколько каждый человек обладает равными правами, равными возможностями и эффективной защитой от дискриминации», – подчеркнул Муслим Хасенов.

Как сообщил эксперт, работа над законопроектом завершилась в конце 2024 года. Документ предусматривает формирование единой правовой основы противодействия дискриминации, систематизацию ключевых понятий и внедрение процессуальных и институциональных механизмов обеспечения равноправия.

В 2025 году проект представили на заседании межведомственной рабочей группы в уполномоченном государственном органе. Сейчас он находится на рассмотрении Правительства Казахстана.

«Мы надеемся, что данная законодательная инициатива получит поддержку Правительства и депутатов Парламента, открыв путь к принятию в Казахстане комплексного антидискриминационного закона», – заявил Хасенов.

Говоря о перспективах правового развития Казахстана, эксперт отметил, что накопленный страной опыт поддержания межэтнического и межконфессионального согласия создает основу для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере равноправия. Следующим шагом должно стать закрепление действенных гарантий, позволяющих каждому человеку пользоваться своими правами независимо от происхождения и индивидуальных особенностей.

«Наш следующий шаг – воплотить эти ценности в эффективные правовые гарантии, обеспечивающие защиту каждого человека независимо от его происхождения или личных особенностей», – подчеркнул Хасенов.

В завершение эксперт обратил внимание на взаимосвязь общественного согласия и правового равенства. По его словам, эти принципы не заменяют, а дополняют друг друга, формируя условия для полноценного участия каждого человека в жизни общества.