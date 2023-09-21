Принцип толерантности как идеологическая составляющая содержания феномена религиозной конверсии

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О. В. Синяков Центр изучения религий, г. Астана.

Несмотря на то, что религиозная конверсия зачастую квалифицируется в научном мире как репрезентативная модель современного конфликтогенного дискурса, ее идейным контекстом является ориентирование современного мира на свободу выбора, либерализм и толерантность.

 

В ноябре 1995 г. в Париже государствами – членами Организации Объединенных Наций (в 1992 г. Казахстан стал 168-м государством-членом ООН) была подписана «Декларация принципов терпимости»2, которая утверждала концепцию взаимоуважения к многообразию культур, вероисповеданий, достоинству и идеалам человеческой личности, традициям и обычаям, жизненным ценностям.

Идеологической составляющей содержания феномена религиозной конверсии, согласно социально-философской точки зрения, всегда будет являться терпимость к иным религиозным воззрениям и к свободе выбора конвертитом своих собственных религиозных предпочтений. Но ее духовной составляющей, несмотря на то, что человек меняет одну религию на другую, всегда будет вера в Бога, поскольку конвертит является верующим человеком. Но не все идеи толерантности светского общества с единодушием воспринимаются верующими.

Рассмотрим основные концепции миропонимания в соотношении толерантности и религиозных ценностей.

Первый – толерантность и религиозные ценности полярны:

- имеют разное происхождение,

- противоположное значение,

- разную сущность,

- диаметрально противоположное существование и др.

Второй – религия и есть та макросистема, из которой исходит толерантность. Именно религия является источником, из которого толерантность почерпнула свою терпимость.

Основные критерии толерантности – милосердие, сострадание, прощение, уважение прав и свобод другого человека, принятие другого таким, какой есть, были заимствованы из христианства. На определенном этапе своего развития данная концепция становится самодостаточной, абсолютизировав права человека в ущерб догматической метафизике религии. Духовные ценности становятся «товаром потребления», свобода нивелируется с сексуальной распущенностью, педофилией и спариванием однополых особей.

Толерантность ни в коем случае не отрицает Бога, но наряду с традиционализмом религиозного сознания, поддерживает его вариативность.

Религиозная конверсия в такие «религии» становится естественным, узаконенным, широко распространенным явлением в обществе. В Казахстан приходят не только западные религии, но и ранее неизвестные, вымышленные, признающие, единственным критерием истинности только собственную систему догм.

Одной из основных проблемных областей религиозной конверсии является политизация религии. Е.А. Терёшина полагает, что «религия в таком случае становится политизированной, когда ее сторонники начинают рассматривать сторонников другой религии не как соседей или возможных новообращенных, а как врагов. Начинается межконфессиональный конфликт в форме открытой войны или просто политического противостояния».

Итак, религиозная конверсия – факт современного Казахстана. Она толерантна и имеет, как положительные, так и отрицательные аспекты. Сегодня толерантность общества делает человека свободным в выборе своих религиозных верований, но иногда «свобода» способна привести в организации, которые превращают его в раба, инвалида, разрушат психику, обусловливают смерть. Да и сама «свобода» вызывает подозрение, когда приобщение к вере происходит стремительно, сопровождаясь внезапным изменением поведения и привычек, отношения к родным людям. Резкое духовное перерождение не может не отражаться на психике, ведет к утрате традиционных ценностей, потере семьи, изменению сознания, трансформации личности.

В процесс религиозной конверсии заложена программа терпимости к любой религии. Религиозная конверсия может принимать различные обличья веры. Ведь, если человеку не нравится одна религия, то через некоторое время он может перейти в другую и т. д. Затем понять, что Бог един, либо вообще разувериться.

В целом можно сказать, что идеи толерантности и традиционные религии можно объединить в противодействии деструктивных религиозных течений, экстремизму и терроризму.

Таким образом, принцип толерантности как идеологическая составляющая содержания феномена религиозной конверсии основывается на двух тенденциях. Первая – религиозная конверсия совершается в результате реализации прав человека на свободу совести, а вторая – для того, чтобы противодействовать традиционным религиям, либо освободиться от религии вообще. Следует отметить, что динамика религиозной конверсии не ограничивается только этими тенденциями. Перед учеными простирается большое неизведанное поле данного феномена, и не одно, которые нужно исследовать.

 

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