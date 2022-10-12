Принципиальный шаг в новую эпоху

Ключевое значение для построения Нового Казахстана имеет важнейшее стартовое событие новой политики – предстоящие выборы Президента Республики Казахстан. Они во многом определят дальнейший путь развития страны.

На состоявшемся 7 октября заседании высшего органа (в соответствии со статьей 55 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан») – общем собрании республиканского общественного объединения «Нацио­нальная инженерная академия Республики Казахстан» (НИА РК) было единогласно принято решение выдвинуть кандидатом в президенты Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича.

Председатель общего собрания академик Бакытжан Жумагулов отметил, что научно-инженерная общественность страны с большим воодушевлением восприняла известие о назначении внеочередных выборов. Такое решение мы полностью поддерживаем, оно отвечает требованиям нового этапа развития Казахстана в условиях нарастающего мирового экономического кризиса и напряженной геополитической ситуации.

Участники собрания посчитали своим гражданским долгом высказать позицию по данному чрезвычайно ответственному вопросу. По нему наряду с президентом НИА РК Б. Жумагуловым выступили академики Нурлан Темирбеков и Амандык Тулешев – вице-президенты академии; Мейрбек Молдабеков и Булат Ужкенов – председатели отделений машиностроения и горно-геологического; Аксерик Айтимов и Сагат Жунисбеков – председатели Западно-Казахстанского и Жамбылского филиалов НИА РК; академик Айсултан Калыбаев и другие члены академии.

Ученые и инженеры уверены, что именно нынешний Глава государства с честью проведет Казахстан через предстоящие испытания. Тому залогом – огромный опыт Касым-Жомарта Кемелевича как руководителя международного масштаба, входившего в высшее руководство ООН, видного государственного деятеля Казахстана. И конечно, уже наработанный, в том числе в очень сложных условиях, опыт Президента Республики Казахстан, ориентированного на народное доверие и улучшение жизни казахстанцев.