Общество
Принципы поставок газа на внутренний рынок будет изменены в РК
Лаура Тусупбекова
Сенат на пленарном заседании принял поправки в закон "О газе и газоснабжении", предусматривающие новые принципы поставок газа на внутренний рынок, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечалось ранее, законом предусмотрено поэтапное дерегулирование оптовых цен на сжиженный газ посредством закрепления нового механизма поставки сжиженного газа на внутренний рынок Казахстана через электронные торговые площадки (ЭТП). Для этого предлагается ввести с 1 января 2019 года дополнительный (помимо прямого распределения) механизм обязательной поставки газа производителям на внутренний рынок через ЭТП, на который будет распространяться утверждаемая Министерством энергетики РК предельная цена.

Также предлагается предусмотреть компетенцию Минэнерго по утверждению ЭТП, через которые может осуществляться поставка сжиженного газа, и правил их функционирования (порядок допуска участников, режим торгов, секции, отчетность и так далее).

"На первом этапе предлагается реализовать через ЭТП 20 процентов сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок в рамках плана поставки, с последующим поэтапным (до 2021 года – прим. автора) повышением указанной доли. Кроме того, после завершения переходного периода с 2021 года предлагается отменить предусмотренный законом институт аккредитации газосетевых организаций", – указывается в заключении.

Планируется, что принятие закона позволит повысить транспарентность распределения сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок, минимизировать случаи теневого экспорта объемов сжиженного газа, предназначенного для внутреннего рынка, обеспечить развитие конкуренции и бесперебойное снабжение сжиженным газом регионов страны.

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