​Принудительная вера

Волна религиозности, которая накрыла страны бывшего СССР около 20 лет назад, оказала немалое влияние на формирование нынешних 25–30-летних казахстанцев. Ярые сторонники религиозных культов пытались воспитывать в своих детях такое же желание следовать законам, что исповедует их лидер. Подобный фанатизм искалечил немало судеб. Примеры фанатичной преданности культам есть и сейчас.
В семье Екатерины приверженность нетрадиционным для Казахстана религиозным учениям стала традицией. Ее бабушка, а после и мама стали фанатичными прихожанками и регулярно посещают службы уже не первый десяток лет. Сегодня, когда девочка выросла и сама стала матерью, она боится, что и ее ребенок станет жертвой слепой веры в высшие силы. И в данном случае оказалось совершенно не важным, христианские, исламские, буддистские или языческие это боги.
– Я выросла в семье адептов одного из до сих пор популярных культов, – рассказала Екатерина. – Когда достигла сознательного возраста, я стала внутренне протестовать против лицемерия, обмана, показной любви, которые наблюдала в общении матери с единоверцами. Мой старший брат подвергался несправедливой критике и постоянным нападкам со стороны матери на религиозную тему. В 18 лет он ушел из дома и до сих пор не общается с матерью и детям своим запрещает.
У Екатерины такой возможности не было. Она, живя с матерью (отец рано ушел из жизни), в «положенном» возрасте вышла замуж, родила дочь. С супругом остались в отчем доме. Но постоянные конфликты, требования посещать церковь и прочие нападки родительницы как на дочь, так и на зятя привели к распаду семьи.
Уйти из дома родителей Кате удалось лишь спустя несколько лет после рождения дочери: она во второй раз вышла замуж. С этого времени общение внучки и бабушки часто стало сводиться к теме «мама – грешница»: бросила родного отца девочки, во второй раз посмела выйти замуж, по-прежнему не ходит в церковь.
Попытки ограничить общение внучки с бабушкой не увенчались успехом. Девочка скучала, просила встреч. И, казалось бы, стоит дать еще один шанс. Но неожиданно родной отец девочки подал иск в суд с требованием определить местом проживания ребенка дом бабушки. Сама бабушка в этом процессе активно участвовала и была инициатором подачи иска. При этом причиной смены места проживания девочки в иске значились якобы домогательства ее нынешним супругом Кати. Попытка не удалась.
Этот поступок матери вынудил женщину вновь ограничить общение бабушки и внучки. Но тоже неудачно. Бабушка приходит к девочке в школу, ведет с нею беседы на религиозные темы. После таких встреч ребенок меняется: обвиняет мать в нелюбви, перестает слушаться старших. Екатерина контролировать эти визиты не может – днем она на работе. Потому не раз уже слышала от педагогов и директора намеки на то, чтобы забрать ребенка и перевести в другое учебное заведение.
Сегодня Екатерина пытается решить проблему с помощью закона, добившись запрета на общение. Она активно работает с адвокатом. Тем более что психолог подтвердила: разные подходы матери и бабушки в воспитании действительно вредят ребенку.
– Девочка по результатам бесед и диагностики внушаема, – сказала психолог Елена Топорова. – У нее тесная эмоциональная связь с мамой и с бабушкой. То есть верит она обеим. При этом девочка вовлечена в конфликт и эмоционально застряла между противоборствующими сторонами. Это плохо тем, что уже сегодня у нее зародились такие качества, как приспособляемость: она готова льстить, заискивать, говорить то, что от нее хотят услышать. Есть риск того, что девочка не сможет быть искренней и построить здоровые отношения. То есть будет либо полностью ставить интересы любимого человека выше своих, либо ложью добиваться своих целей.
Специалист также добавила, что в данной ситуации девочка стала заложником обстоятельств. У нее забрали право выбора: верить или нет. Если говорить о религии и бабушке, то речь идет уже не о воспитании, а о воздействии, навязывании определенной культуры поведения.
В то же время адвокат, с которым Екатерина обсуждает вопрос ограничения общения с бабушкой, говорит, что доказать негативное влияние родственницы очень сложно. На каждый визит в школу нужно вызывать участкового, постоянно дергать ребенка, проходить диагностику у психолога. Сегодня практики выдачи таких запретов в Казахстане нет. Часто дети таких родителей переезжают в другой город и вовсе разрывают отношения с близкими. В случае с Екатериной помочь может медиация. Вот только гарантированной защиты ребенку она не даст.
Специалисты же ОО «Ассоциация психологов Костанайской области» говорят, что эта проблема латентна, но довольно остра. Решением могло бы стать нравственно-духовное воспитание. Светское общество еще может предложить нам свод моральных правил, а вот с духовным составляющим сложнее. Тематические школьные предметы по изучению религий, которые есть в программах старших классов, ситуации не спасают. Да и не должны, как считают некоторые психологи, педагоги, религиоведы. Нравственность – совершенно иная, более тонкая материя. И тут речь идет уже об общем уровне культуры казахстанцев, их духовном комфорте. Проблема поколения 90-х и их детей в том, что 20–25 лет назад о духовности и ее роли в формировании личности человека позабыли. Но дочь Екатерины лишь попала в группу риска и вполне еще может справиться с ситуацией. Эта 9-летняя девочка всерьез увлекается музыкой, рисованием, любит читать. А значит, не бедна духовно. Возможно, эти увлечения позволят ей стать цельной личностью с собственным мнением.