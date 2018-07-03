​Принудительная вера

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Евгения Ермакова

Волна религиозности, которая накрыла страны бывшего СССР около 20 лет назад, оказала немалое влияние на формирование нынешних 25–30-летних казахстанцев. Ярые сторонники религиозных культов пытались воспитывать в своих детях такое же желание следовать законам, что исповедует их лидер. Подобный фанатизм искалечил немало судеб. Примеры фанатичной преданности культам есть и сейчас.

В семье Екатерины приверженность нетрадиционным для Казахстана религиозным учениям стала традицией. Ее бабушка, а после и мама стали фанатичными прихожанками и регулярно посещают службы уже не первый десяток лет. Сегодня, когда девочка выросла и сама стала матерью, она боится, что и ее ребенок станет жертвой слепой веры в высшие силы. И в данном случае оказалось совершенно не важным, христианские, исламские, буддистские или языческие это боги.

– Я выросла в семье адептов одного из до сих пор популярных культов, – рассказала Екатерина. – Когда достигла сознательного возраста, я стала внутренне протестовать против лицемерия, обмана, показной любви, которые наблюдала в общении матери с единоверцами. Мой старший брат подвергался несправедливой критике и постоянным нападкам со стороны матери на религиозную тему. В 18 лет он ушел из дома и до сих пор не общается с матерью и детям своим запрещает.

У Екатерины такой возможности не было. Она, живя с матерью (отец рано ушел из жизни), в «положенном» возрасте вышла замуж, родила дочь. С супругом остались в отчем доме. Но постоянные конфликты, требования посещать церковь и прочие нападки родительницы как на дочь, так и на зятя привели к распаду семьи.

Уйти из дома родителей Кате удалось лишь спустя несколько лет после рождения дочери: она во второй раз вышла замуж. С этого времени общение внучки и бабушки часто стало сводиться к теме «мама – грешница»: бросила родного отца девочки, во второй раз посмела выйти замуж, по-прежнему не ходит в церковь.

Попытки ограничить общение внучки с бабушкой не увенчались успехом. Девочка скучала, просила встреч. И, казалось бы, стоит дать еще один шанс. Но неожиданно родной отец девочки подал иск в суд с требованием определить местом проживания ребенка дом бабушки. Сама бабушка в этом процессе активно участвовала и была инициатором подачи иска. При этом причиной смены места проживания девочки в иске значились якобы домогательства ее нынешним супругом Кати. Попытка не удалась.

Этот поступок матери вынудил женщину вновь ограничить общение бабушки и внучки. Но тоже неудачно. Бабушка приходит к девочке в школу, ведет с нею беседы на религиозные темы. После таких встреч ребенок меняется: обвиняет мать в нелюбви, перестает слушаться старших. Екатерина контролировать эти визиты не может – днем она на работе. Потому не раз уже слышала от педагогов и директора намеки на то, чтобы забрать ребенка и перевести в другое учебное заведение.

Сегодня Екатерина пытается решить проблему с помощью закона, добившись запрета на общение. Она активно работает с адвокатом. Тем более что психолог подтвердила: разные подходы матери и бабушки в воспитании действительно вредят ребенку.

– Девочка по результатам бесед и диагностики внушаема, – сказала психолог Елена Топорова. – У нее тесная эмоциональная связь с мамой и с бабушкой. То есть верит она обеим. При этом девочка вовлечена в конфликт и эмоционально застряла между противоборствующими сторонами. Это плохо тем, что уже сегодня у нее зародились такие качества, как приспособляемость: она готова льстить, заискивать, говорить то, что от нее хотят услышать. Есть риск того, что девочка не сможет быть искренней и построить здоровые отношения. То есть будет либо полностью ставить интересы любимого человека выше своих, либо ложью добиваться своих целей.

Специалист также добавила, что в данной ситуации девочка стала заложником обстоятельств. У нее забрали право выбора: верить или нет. Если говорить о религии и бабушке, то речь идет уже не о воспитании, а о воздействии, навязывании определенной культуры поведения.

В то же время адвокат, с которым Екатерина обсуждает вопрос ограничения общения с бабушкой, говорит, что доказать негативное влияние родственницы очень сложно. На каждый визит в школу нужно вызывать участкового, постоянно дергать ребенка, проходить диагностику у психолога. Сегодня практики выдачи таких запретов в Казахстане нет. Часто дети таких родителей переезжают в другой город и вовсе разрывают отношения с близкими. В случае с Екатериной помочь может медиация. Вот только гарантированной защиты ребенку она не даст.

Специалисты же ОО «Ассоциа­ция психологов Костанайской области» говорят, что эта проблема латентна, но довольно остра. Решением могло бы стать нравственно-духовное воспитание. Светское общество еще может предложить нам свод моральных правил, а вот с духовным составляющим сложнее. Тематические школьные предметы по изучению религий, которые есть в программах старших классов, ситуации не спасают. Да и не должны, как считают некоторые психологи, педагоги, религиоведы. Нравственность – совершенно иная, более тонкая материя. И тут речь идет уже об общем уровне культуры казахстанцев, их духовном комфорте. Проблема поколения 90-х и их детей в том, что 20–25 лет назад о духовности и ее роли в формировании личности человека позабыли. Но дочь Екатерины лишь попала в группу риска и вполне еще может справиться с ситуацией. Эта 9-летняя девочка всерьез увлекается музыкой, рисованием, любит читать. А значит, не бедна духовно. Возможно, эти увлечения позволят ей стать цельной личностью с собственным мнением. 

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