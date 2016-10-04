Региональное управление по развитию языков и Таразский государственный педагогический институт посвятили мероприятие 25-летию Независимости республики. Главная его цель, по мнению организаторов, – привлечь общественность к реализации политики трехъязычия, пропагандируя широкое применение государственного языка и поддерживая стремление молодых изучать иностранные языки.

По итогам обсуждения студенты приняли обращение к молодежи, в котором отмечается, что сегодня мечтой молодого казахстанца должно стать получение глубоких знаний, а целью – процветание независимого Казахстана.