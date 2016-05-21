Приняли обращение к землякам Статьи Наталья РЫЖКОВА, Караганда

В зале партии «Нур Отан» представители политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, ассоциаций предпринимателей, профсоюзов, имам областной мечети Омирзаккажы Беккожа, епископ Карагандинской и Шахтинской епархии РПЦ отец Себастьян и другие обменялись мнениями по земельным вопросам. Президентом страны объявлен мораторий на ряд норм Земельного кодекса Республики Казахстан, говорилось на встрече. Все спорные и проблемные вопросы должны решаться в правовом поле. Как подытожили выступающие, сегодня как никогда важно сохранить самое главное достояние нашей Независимости – мир и согласие казахстанского общества, иначе можно в один день разрушить все, что построено за последние годы. От каждого из граждан зависит будущее нашей страны.



В завершение участники встречи приняли обращение коалиции демократических сил «Казахстан-2050» Карагандинской области к землякам, призвав всех жителей региона действовать в рамках установленных норм законодательства.

