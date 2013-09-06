Приняли в семью горняков

Инициированный Министерством образования и науки РК проект «Планирование жизни и карьеры выпускников детских домов» предусматривает совместную ответственность крупных предприятий и государства за дальнейшую судьбу питомцев.

Основная цель этого начинания в том, чтобы развить систему социальной адаптации и жизнеустройства воспитанников после выпуска из детского дома на основе инновационных форм социального партнерства.

Идея взять шефство над выпускниками детских домов в компании обсуждалась не один месяц. Прорабатывались все нюансы, так как это долгосрочные обязательства и большая ответственность, прежде всего перед детьми. Подготовительные работы по проекту велись с мая, проводились встречи с ребятами, выявлялись желающие связать свою судьбу с таким крупным и серьезным производством, как Донской горно-обогатительный комбинат, прорабатывались вопросы их обучения в горнотехническом колледже, обеспечения жильем и дальнейшего трудоустройства на предприятии. Первого сентября начинанию дан официальный старт.

До официального запуска проекта «длиною в жизнь» 15 ребят успешно сдали вступительные экзамены и обустроились в общежитии Хромтау. Сотрудники компании провели акцию по сбору денег для ребят, чтобы они могли приобрести личные вещи.

– Проживать подростки будут в общежитии, питаться – за счет предприятия, – отметила начальник департамента труда, заработной платы и по работе с персоналом компании Венера Мухамедзянова.

В период учебы выпускники детского дома будут получать стипендию от компании. В свободное от занятий время представители совета молодежи комбината станут привлекать ребят к общественной жизни, в том числе и к участию в корпоративных мероприятиях обширной молодежной политики «Казхрома».

– В горнотехническом колледже преду­смотрена двухуровневая система обучения. Таким образом, ребята получат не только востребованные рабочие специальности, но еще и навыки руководителей среднего звена. И это тоже гарантия их благополучной взрослой жизни в будущем, – подчеркнула главный специалист департамента по защите прав детей по Актюбинской области Бахытгуль Тойбазарова.

Еркен САЛИМОВ, Актюбинская область