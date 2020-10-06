Принять Комплексный план по насыщению рынка отечественными продтоварами поручил Премьер

Экономика
Екатерина Елисеева
Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Правительства поручил Министерству сельского хозяйства принять Комплексный план по насыщению рынка отечественными продовольственными товарами в течение месяца, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Со стороны государства оказываются все необходимые меры поддержки АПК, предоставляются субсидии, предусмотрено льготное кредитование и налоговые преференции. Благодаря данным мерам поддержки, за 8 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал в производство продуктов питания увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25,4 процента и составили 54,7 млрд тенге", – сообщил спикер.

Он отметил, что вместе с тем, согласно представленному Комплексному плану до 2025 года, планируется реализация 380 инвестиционных проектов с привлечением более 5 трлн тенге инвестиций, что позволит сформировать 7 экосистем по приоритетным видам продовольственных товаров.

"Министерству сельского хозяйства следует в течение месяца принять Комплексный план по насыщению рынка отечественными продовольственными товарами. Для его успешной реализации проектов необходимо: первое - Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами экологии, нацэкономики, финансов проработать вопрос по расширению мер государственной поддержки по стимулированию производства продуктов с недостаточным насыщением на внутреннем рынке, в том числе с учетом планов по развитию рыбной отрасли", – указал Аскар Мамин.

Второе - акимам регионов нужно взять на личный контроль реализацию этих проектов и обеспечить подведение необходимой инженерной инфраструктуры, а также проработать с инвесторами все вопросы по всей цепочке от сырья до экспорта.

"Третье - министерству торговли и интеграции совместно с министерствами сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов с учетом намеченных планов по расширению производства принять меры по обеспечению необходимой логистики и продвижению сбыта отечественной сельхозпродукции на внутреннем и внешних рынках", – заключил Мамин.

Популярное

Все
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Кому и на сколько повысят социальные выплаты в Казахстане
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Правительство , Экономика
Премьер провел заседание Совета директоров холдинга "Байтер…
Экономика , Общество
Как будет усилена адресная соцпомощь, рассказала Дуйсенова
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представите…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]