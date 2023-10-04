Принят первый груз

В сентябре терминал принял первую партию грузов. В октяб­ре они отправятся по Транскас­пийскому международному транспортному маршруту в направлении порта Баку.

С недавнего времени Срединный коридор, связывающий Китай, страны Центральной Азии, Европы через Каспий, республики Южного Кавказа и Турцию, становится ключевой точкой роста, привлекая внимание многих стран.

На протяжении нескольких лет казахстанская компания-девелопер SEMURG INVEST осуществляет в порту Курык Мангистауской области проект создания многофункционального морского терминала (ММТ) «Саржа».

Компания построила подъездные железнодорожные пути, два причала и терминал генеральных грузов. Весь проект состоит из нескольких терминалов.

Как отметил генеральный директор компании SEMURG INVEST Нуржан Марабаев, ММТ «Саржа» входит в перечень крупнейших логистических инфраструктурных проектов Казах­стана и имеет большое значение для развития всей транспортно-логистической инфраструктуры стран Каспийского региона.

– Мы ожидаем, что полное завершение проекта к 2030 году позволит увеличить пропускную способность Среднего коридора на 10 миллионов тонн в год, – подчеркнул Нуржан Марабаев.

Присутствовавшие на церемонии открытия терминала «Саржа» глава «Баку Говсан международный торговый морской порт» Рашад Дашдамиров, советник генерального директора ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Вахид Алиев, руководитель ТОО «Порт Курык» Серик Ахметов рассказали о значимости проекта в связи с изменившейся геополитической ситуацией и пожелали руководству нового объекта успехов в дальнейшей деятельности.

По словам генерального сек­ретаря Международной Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (МТМТ) Гайдара Адбикеримова, проект ММТ «Саржа» – один из немногих уникальных логистических проводников, соединяющих Восток и Запад.

Особое внимание развитию Транскаспийского маршрута в нынешнем Послании уделил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По словам Главы государства, «Центрально-Азиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям Север – Юг, Восток – Запад».

Во время недавнего официального визита в ФРГ Президент пригласил немецких партнеров принять активное участие в развитии Транскаспийского маршрута и портов Актау и Курык, а также в совместном строительстве транспортных судов и создании логистических торговых центров.