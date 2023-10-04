Принят первый груз

Статьи
244
Рустем Алиев

В порту Курык состоялась торжественная церемония открытия многофункционального морского терминала «Саржа».

В сентябре терминал принял первую партию грузов. В октяб­ре они отправятся по Транскас­пийскому международному транспортному маршруту в направлении порта Баку.

С недавнего времени Срединный коридор, связывающий Китай, страны Центральной Азии, Европы через Каспий, республики Южного Кавказа и Турцию, становится ключевой точкой роста, привлекая внимание многих стран.

На протяжении нескольких лет казахстанская компания-девелопер SEMURG INVEST осуществляет в порту Курык Мангистауской области проект создания многофункционального морского терминала (ММТ) «Саржа».

Компания построила подъездные железнодорожные пути, два причала и терминал генеральных грузов. Весь проект состоит из нескольких терминалов.

Как отметил генеральный директор компании SEMURG INVEST Нуржан Марабаев, ММТ «Саржа» входит в перечень крупнейших логистических инфраструктурных проектов Казах­стана и имеет большое значение для развития всей транспортно-логистической инфраструктуры стран Каспийского региона.

– Мы ожидаем, что полное завершение проекта к 2030 году позволит увеличить пропускную способность Среднего коридора на 10 миллионов тонн в год, – подчеркнул Нуржан Марабаев.

Присутствовавшие на церемонии открытия терминала «Саржа» глава «Баку Говсан международный торговый морской порт» Рашад Дашдамиров, советник генерального директора ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Вахид Алиев, руководитель ТОО «Порт Курык» Серик Ахметов рассказали о значимости проекта в связи с изменившейся геополитической ситуацией и пожелали руководству нового объекта успехов в дальнейшей деятельности.

По словам генерального сек­ретаря Международной Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (МТМТ) Гайдара Адбикеримова, проект ММТ «Саржа» – один из немногих уникальных логистических проводников, соединяющих Восток и Запад.

Особое внимание развитию Транскаспийского маршрута в нынешнем Послании уделил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По словам Главы государства, «Центрально-Азиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям Север – Юг, Восток – Запад».

Во время недавнего официального визита в ФРГ Президент пригласил немецких партнеров принять активное участие в развитии Транскаспийского маршрута и портов Актау и Курык, а также в совместном строительстве транспортных судов и создании логистических торговых центров.

Популярное

Все
Не убивайте детство
На кортах Астаны и Пекина
И снова «золото»
Алло, вас не слышно!
Поликлиники и больницы занимались приписками
Почему пишут ОРВИ вместо ожога
С надеждой встать на ноги
Принят первый груз
Зерно с полей подсушат до кондиций
Как утолить кадровый голод?
Артиллеристы – профи в своем деле
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Нарушение и наказание
Быть ли Шымкенту зеленым?
«Келешек»: помощь детям
Будущее нации в руках матери
Ветеран всегда в строю
Любовь к труду – традиция семейная
Рокировки местного значения
Полет сильфид на сцене Astana Opera
Все для счастливых пенсионеров
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Иметь или не иметь?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Независимое и справедливое правосудие
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

С надеждой встать на ноги
Полет сильфид на сцене Astana Opera
Ветеран всегда в строю
Артиллеристы – профи в своем деле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]