Принятие Закона "О личном подсобном хозяйстве" создаст условия для эффективного развития села в Казахстане

Официально
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Законопроект «О личном подсобном хозяйстве», разработанный Министерством сельского хозяйства в рамках поручения Главы государства, после всестороннего общественного обсуждения направлен на рассмотрение в Мажилис Парламента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба МСХ РК.

Необходимо отметить, отдельные моменты и нормы Законопроекта вызвали немало вопросов у общественности, однако необходимость законодательных основ деятельности личных подсобных хозяйств была очевидна.

На сегодня в стране насчитывается порядка 1,6 млн ЛПХ, которыми по итогам 2020 года произведено 2,6 трлн тенге продукции сельского хозяйства или 41,5 %. При этом этот вид деятельности не урегулирован отдельным законодательным актом, не определен их статус.

Законопроект прошел все этапы как рассмотрения с заинтересованными органами, так и публичного обсуждения с неправительственными организациями, фермерами, бизнес сообществом, активными гражданами и непосредственно с жителями сельских населенных пунктов. В результате поступило более 1600 предложений и замечаний.

По итогам этой работы Законопроект неоднократно дорабатывался с учетом поступившихся мнений и предложений.

Итоговый проект Закона существенно детализирован, дано четкое понятие личному подсобному хозяйству, определен его статус как вид непредпринимательской деятельности. Местные исполнительные органы наделены конкретными дополнительными полномочиями в части создания условий для развития ЛПХ, прежде всего это касается вопросов обеспечения пастбищными и сенокосными угодьями. Усилена ответственность по вопросам развития ЛПХ, введена норма отчетности акимов перед жителями села по данному вопросу.

Принятие закона позволит заложить законодательную основу для оказания ЛПХ мер государственной поддержки, которая будет проводится через их кооперативы. Здесь ключевым моментом является субсидирование стоимости услуг кооперативов, оказанных своим членам.

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