Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА

Ряд важных документов приняли на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в городе Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии приняли следующие документы:

- Астанинское заявление о трансформации СВМДА;

- предоставление Кувейту статуса государства-члена Совещания;

- Положения о Фонде СВМДА и создание специального механизма идентификации и реализации проектов СВМДА;

- План действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;

- Заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования.

- Решение о следующем председательстве СВМДА на 2022-2024 годы (снова председательствует Казахстан).