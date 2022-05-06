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Принято обращение Федерации профсоюзов РК в поддержку референдума по внесению поправок в Конституцию РК

ОБРАЩЕНИЕ

Федерация профсоюзов, как крупнейшее объединение работников Казахстана, вносит свой вклад в развитие социальной справедливости в обществе, отстаивая права и законные интересы Человека труда.

Курс на модернизацию общества, проводимый сегодня Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, создаёт уникальную возможность для всех нас стать участниками исторических изменений, происходящих в политической системе страны.

Мы поддерживаем инициативу Главы государства о проведении республиканского референдума по внесению поправок в Конституцию Казахстана.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан выражает намерение принимать активное участие в объективном информировании населения и разъяснении предлагаемых реформ гражданам нашей страны.

Общенародное голосование за законодательные изменения - это акт исторической справедливости, определяющий право каждого казахстанца принимать участие в формировании политического курса и ответственное решение за дальнейшую судьбу своей страны. Это важный шаг на пути построения Нового Казахстана.

 Предлагаемые изменения и дополнения в Основной закон ориентированы на защиту основных прав и гарантий каждого гражданина, стабильности и единства в обществе.

В этот не простой для всего мира период казахстанцы должны сплотиться, проявить гражданскую позицию и принять активное участие в предстоящем референдуме.

 Опыт прошедших лет показал, что только консолидация и осознанная поддержка всего общества могут стать основой для демократических преобразований и продвижения принципов социальной справедливости.

 Профсоюзы уверены, что совместными усилиями мы продолжим свой путь к достойному будущему и повышению благосостояния всех казахстанцев.

Исполнительный Комитет Федерации профсоюзов Республики Казахстан

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