​Приняты конституционные поправки

Принят Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК». Как сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, законом уточняются отдельные положения конституционных законов по вопросам судебной системы, размещения государственных символов, деятельности Конституционного совета, а также Международного финансового центра «Астана». В частности, в Конституционном законе «О Международном финансовом центре «Астана» расширяются задачи центра, связанные с развитием рынка страховых и банковских услуг, совершенствованием финансовых технологий, электронной коммерции и инновационных проектов.
В связи с этим сенатор Сергей Ершов, напомнив, что за администрацией МФЦА закрепляется полномочие совместно с Министерством финансов определять порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств республиканского бюджета, выделенных МФЦА, и при этом финансовый центр является объектом контроля, поинтересовался, не приведет ли это к конфликту интересов.
По словам главы Минюста Марата Бекетаева, изначально такая компетенция была только у Минфина.
– Когда МФЦА начал отрабатывать внутренние правила, они поняли, что у них есть бюджет, который будет формироваться за счет негосударственных средств, то есть от участников центра. Этот бюджет также нужно контролировать. Для этого прописывается компетенция, чтобы была возможность контролировать негосударственный бюджет, – сказал министр.
В Конституционный закон «О Конституционном совете РК» вносится поправка, согласно которой порядок принесения присяги председателем и членами Конституционного совета будет определяться Президентом.
В Конституционном законе «О Первом Президенте РК – Елбасы» уточняется статус Первого Президента. Документом вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей РК», направленные на определение порядка замещения должностей, непосредственно связанных с организационным обеспечением правосудия. В связи с исключением из Конституции понятия «центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства», предлагаются поправки в Конституционный закон «О государственных символах РК» по определению порядка размещения государственных символов.
Палата ратифицировала казахстанско-грузинское межправительственное Соглашение о повторной реструктуризации задолженности правительства Грузии по государственным кредитам, предоставленным Грузии Казахстаном.
Как отметил министр финансов Бахыт Султанов, соглашение, подписанное 13 июня 2017 года, предполагает повторную реструктуризацию задолженности правительства Грузии по государственным кредитам на условиях согласованных протоколов, подписанных в 2001 и 2004 годах правительством Грузии с представителями государств – кредиторов Парижского клуба, а также с учетом действующих казахстанско-грузинских договоренностей.
В соответствии с соглашением сумма выплат грузинской стороной по погашению задолженности в период с 2017 по 2025 год составит 37 997 815 долларов США.
Сенаторы также рассмотрели проект поправок в Кодекс РК об административных правонарушениях. По информации министра юстиции Марата Бекетаева, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства об административных правонарушениях, гуманизацию административно-деликтного законодательства, уменьшение давления на бизнес, систематизацию отдельных процессуальных норм, а также исключение правовых пробелов и коллизий.
Вводится механизм освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения. Кроме того, вносится дополнение, устанавливающее срок административного задержания до 24 часов в отношении лица, совершившего административное правонарушение, которое влечет в качестве одной из мер взыскания административный арест.
Рассмотрев законопроект во втором чтении, с учетом замечаний и предложений Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект. Эти поправки, сообщил сенатор Дулат Куставлетов, направлены на разграничение компетенции по рассмотрению дел об административных правонарушениях между судом и уполномоченными органами, приведение в соответствие ссылок в структурных элементах кодекса, исключение внутренних противоречий законопроекта, а также приведение законопроекта в соответствие с нормами Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК», который предусматривает расширение полномочий председателя Верховного суда.
Документ с поправками сенаторов направлен в Мажилис.