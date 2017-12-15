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​Приняты конституционные поправки

Лаура Тусупбекова

Принят Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК». Как сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, законом уточняются отдельные положения конституционных законов по вопросам судебной системы, размещения государственных символов, дея­тельности Конституционного совета, а также Международного финансового центра «Астана». В частности, в Конституционном законе «О Международном финансовом центре «Астана» расширяют­ся задачи центра, связанные с развитием рынка страховых и банковских услуг, совершенствованием финансовых технологий, электронной коммерции и инновационных проектов.

В связи с этим сенатор Сергей Ершов, напомнив, что за администрацией МФЦА закрепляет­ся полномочие совместно с Министерством финансов определять порядок осуществления контро­ля за целевым и эффективным использованием средств республи­канского бюджета, выделенных МФЦА, и при этом финансовый центр является объектом контро­ля, поинтересовался, не приведет ли это к конфликту интересов.

По словам главы Минюста Марата Бекетаева, изначально такая компетенция была только у Минфина.

– Когда МФЦА начал отрабатывать внутренние правила, они поняли, что у них есть бюджет, который будет формироваться за счет негосударственных средств, то есть от участников центра. Этот бюджет также нужно контролировать. Для этого прописывается компетенция, чтобы была возможность контролировать негосударственный бюджет, – сказал министр.

В Конституционный закон «О Конституционном совете РК» вносится поправка, согласно которой порядок принесения присяги председателем и членами Конституционного совета будет определяться Президентом.

В Конституционном законе «О Первом Президенте РК – Елбасы» уточняется статус Первого Президента. Документом вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей РК», направленные на определение порядка замещения должностей, непосредственно связанных с организационным обеспечением правосудия. В связи с исключением из Конституции понятия «центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства», предлагаются поправки в Конституционный закон «О государственных символах РК» по определению порядка размещения государственных символов.

Палата ратифицировала казахстанско-грузинское межправительственное Соглашение о повторной реструктуризации задолженности правительства Грузии по государственным кредитам, предоставленным Грузии Казахстаном.

Как отметил министр финансов Бахыт Султанов, соглашение, подписанное 13 июня 2017 года, предполагает повторную реструк­туризацию задолженности правительства Грузии по государственным кредитам на условиях согласованных протоколов, подписанных в 2001 и 2004 годах правительством Грузии с представителями государств – кредиторов Парижского клуба, а также с учетом действующих казахстанско-грузинских договоренностей.

В соответствии с соглашением сумма выплат грузинской стороной по погашению задолженности в период с 2017 по 2025 год составит 37 997 815 долларов США.

Сенаторы также рассмотрели проект поправок в Кодекс РК об административных правонарушениях. По информации минист­ра юстиции Марата Бекетаева, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства об административных правонарушениях, гуманизацию административно-деликтного законодательства, уменьшение давления на бизнес, систематизацию отдельных процессуальных норм, а также исключение правовых пробелов и коллизий.

Вводится механизм освобож­дения от административной ответственности при малозначительности правонарушения. Кроме того, вносится дополнение, устанавливающее срок административного задержания до 24 часов в отношении лица, совершившего административное правонарушение, которое влечет в качестве одной из мер взыскания административный арест.

Рассмотрев законопроект во втором чтении, с учетом замечаний и предложений Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и право­охранительным органам возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект. Эти поправки, сообщил сенатор Дулат Куставлетов, направлены на разграничение компетенции по рассмотрению дел об административных правонарушениях между судом и уполномоченными органами, приведение в соответствие ссылок в структурных элементах кодекса, исключение внутренних противоречий законопроекта, а также приведение законопроек­та в соответствие с нормами Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК», который предусматривает расширение полномочий председателя Верховного суда.

Документ с поправками сенаторов направлен в Мажилис. 

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