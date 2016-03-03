​Приняты поправки в бюджет

Сенаторы обсудили и приняли поправки в Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2016–2018 годы».

Документом корректируется сумма гарантированного трансферта из Национального фонда в 2016 году.

В соответствии с Указом Президента Казахстана «О Концепции формирования и использования средств Национального фонда РК», гарантированный трансферт в республиканский бюджет зафиксирован в абсолютном значении на уровне 8 млрд долларов США.

В связи с уточнением Прог­ноза социально-экономичес­кого развития Казахстана на 2016–2020 годы и увеличением расчетного курса доллара США с 300 до 360 тенге размер гарантированного транс­ферта из Нацио­нального фонда на 2016 год составит 2 880 млрд тенге.

Приняты также поправки в Закон «О республиканском бюджете на 2016–2018 годы».

Как отметил министр национальной экономики Ерболат Досаев, основаниями для пересмотра доходов республиканского бюджета 2016 года послужили уточнение макроэкономических показателей, связанных с замедлением темпа развития экономики, введение плавающей ставки вывозных таможенных платежей на сырую нефть и уточнение расчетов, исходя из фактических поступлений по итогам 2015 года.

Уточненный прогноз доходов (без поступления транс­фертов) на 2016 год определен в сумме 3 365,3 млрд тенге, или уменьшен на 300,0 млрд тенге.

Прогноз по налоговым поступлениям в целом определен в сумме 3 189,8 млрд тенге с уменьшением против утвержденного плана на 305,0 млрд тенге.

Поступления трансфертов на 2016 год предусматриваются в сумме 3 903,1 млрд тенге, из них трансферты из Национального фонда – 3 687,5 млрд тенге с увеличением на 720,5 млрд тенге в связи с корректировкой обменного курса и пересмотром расходов государственной программы «Нұрлы жол».

Расходы бюджета вырас­тут на 600,2 млрд тенге и составят 8 266,8 млрд тенге. Дефицит республиканского бюджета на 2016 год увеличен на 179,2 млрд тенге и достигнет 902,7 млрд тенге, или 2% ВВП.

Палата также приняла ряд ратификационных законов: казахстанско-словацкое межправительственное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по пограничным вопросам, кроме того, Сенат ратифицировал Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызываю­щих загрязнение нефтью, к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, а также Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

Рассмотрен и одобрен в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по экологическим вопросам». Министр энергетики Владимир Школьник, представляя законопроект депутатам, отметил, что он предусмат­ривает приведение действующего законодательства в соответствие с ратифицированной Казахстаном Орхусской конвенцией, а также направлен на дальнейшее совершенствование выбросов парниковых газов.

В частности, вносятся изменения в процедуры проведения общественных слушаний, предусматривается ежегодное издание национального доклада о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов, а также создание государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей.

«Предполагается внести изменения в статьи Экологического и Налогового кодексов. На законодательном уровне определяются сферы экономической деятельности с соответствующими проектами, по которым обязательно проведение экологических общественных слушаний. Вводятся нормы по опубликованию заключений государственной экологической экспертизы на интернет-ресурсе в течение 5 дней после подписания природопользователем, что, в свою очередь, способствует прозрачности и доступности экологической информации. В соответствии со ст. 9 Орхусской конвенции расширяются права общественных объединений обращаться в суд за защитой прав физических лиц, действующих в интересах населения. И они освобождаются от судебных издержек, госпошлины при проведении разбирательств в суде. Защищается общественность в этом плане», – перечислил министр новшества.

Также согласно повестке сенаторы приняли Закон «О занятости населения» с сопутствующими поправками, поддержав тем самым предложенные Правительством новые подходы к регулированию рынка труда. По словам министра здравоохранения и социальной защиты РК Тамары Дуйсеновой, до­кумент предусматривает переход к международным стандартам регулирования рынка труда, а также усиление ответственности безработных за трудоустройство и применение дифференцированного подхода к оказанию им социальной поддержки. Принимаемые нормы направлены на выравнивание региональных диспропорций на рынке труда и стимулирование в рамках региональной квоты добровольного переселения лиц в целях трудоустройства с учетом потребностей работодателя. Законом закрепляется компетенция уполномоченного органа по вопросам занятости населения, центров занятости населения, Центра развития трудовых ресурсов, отделов занятости и социальных программ.

В ходе обсуждения, с учетом замечаний и предложений постоянных комитетов Сената, возникла необходимость внесения в законопроект поправок, касающихся уточнения редакции основных понятий, процедуры регистрации безработных, прав и обязанностей государственных органов в сфере занятости населения, работодателей, частных агентств занятости, профессиональных союзов и их объединений. Отдельные положения рассматриваемого до­кумента приведены в соответствие с нормами Трудового кодекса, законов «Об обязательном социальном медицинском страховании» и «О миграции населения».

По представлению председателя Сената сенаторы назначили на должность члена Конституционного совета Унзилу Шапак.

Также палата освободила от должности судьи Верховного суда Анатолия Смолина в связи с назначением на другую должность.