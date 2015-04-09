Приняты после детального обсуждения Статьи 1721 Лаура ТУСУПБЕКОВА

Так, сенаторы ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соглашение заключено 28 мая 2014 года для установления правовых основ сотрудничества компетентных органов в целях оказания взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Второй ратифицированный документ – Соглашение между правительствами Казахстана и Таджикистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принятие документа будет содействовать снижению риска стихийных бедствий и минимизации негативных последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории двух государств, а также дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности спасательных формирований.



Оживленную дискуссию вызвало обсуждение проекта Закона РК "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Респуб­лики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года". Основная цель протокола – внесение железнодорожного пункта пропуска "Махтаарал" в перечень казах­станско-узбекских пунктов пропуска. По словам министра по инвестициям и развитию Асета Исекешева, этот пункт пропуска обеспечит вывоз казахстанских грузов из райо­нов Шардаринского водохранилища с задействованием транзитного узбекского железнодорожного участка.



– Ранее узбекская сторона не пропускала наши поезда на этом направлении из-за отсутствия пунк­та пропуска "Махтаарал" в утвержденном перечне. После подписания протокола эта проблема была снята, – пояснил министр.



Между тем одновременно поправками в протокол предусмотрено сокращение количества автомобильных пунктов пропуска с десяти до шести переходов, что и вызвало недовольство сенаторов. Так, депутат Куаныш Айтаханов считает, что решение о закрытии четырех автомобильных пунктов пропуска между Казах­станом и Узбекистаном было принято без учета интересов местных жителей. Сегодня в Узбекистане проживает свыше миллиона казахов, в основном в Джизакском и Сырдарьинском районах, которые граничат с Мактааральским районом.



– Сегодня население, для того чтобы прибыть к родственникам и для другого сообщения, вынуж­дено проезжать объездные пути в 150 километров. Там есть асфальтовая дорога, мост.



Почему мы закрываем этот пункт пропуска, я не понимаю, – выразил недоумение сенатор.



Свои замечания и предложения высказали также сенаторы Сарсенбай Енсегенов, Елеусин Сагиндиков, Ляззат Киинов. После детального обсуждения палата приняла документ.



Рассмотрев в двух чтениях поправки по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности, сенаторы приняли документ. Законом предлагается закрепить принципы, представляющие собой инструмент приватизации, основанный на передаче государственных функций и компаний в частный сектор, а также определяющие степень участия государства в предпринимательской деятельности. Это позволит придать новый импульс развитию предпринимательства в Казахстане и послужит улучшению делового и инвестиционного климата.



Выступившие по этому вопросу сенаторы Ертаргын Астаев, Ерлан Нигматулин, Мурат Бактияр­улы, Людмила Полторабатько отметили важность принимаемого закона, вместе с тем указав на ряд актуальных вопросов. Сенатор Серик Акылбай обратил внимание Правительства на необходимость более качественного планирования законопроектной работы, недопустимость создания авральных ситуаций, негативно влияющих на качество законодательной дея­тельности Сената.



Проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам естественных монополий и регулируемых рынков", рассмотренный во втором чтении, направлен с поправками сенаторов в Мажилис. В целях предотвращения нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств на платных автостоянках, уклонения от уплаты на платных автостоянках, от оплаты за проезд на общественном транспорте в городских маршрутах предлагается предусмотреть административную ответственность. Для определения тарифа на городском общественном транспорте в зависимости от расстояния, проезженных остановочных пунктов предлагается предусмотреть дифференцированный тариф в Закон РК "Об автомобильном транспорте".



Приняты Сенатом поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса. Документом предусматривается внесение изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РК, Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", Кодекс РК об административных правонарушениях, а также вносятся изменения и дополнения в законы РК "О рекламе" и "Об игорном бизнесе".