Приняты после детального обсуждения

Так, сенаторы ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соглашение заключено 28 мая 2014 года для установления правовых основ сотрудничества компетентных органов в целях оказания взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Второй ратифицированный документ – Соглашение между правительствами Казахстана и Таджикистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принятие документа будет содействовать снижению риска стихийных бедствий и минимизации негативных последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории двух государств, а также дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности спасательных формирований.
Оживленную дискуссию вызвало обсуждение проекта Закона РК "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года". Основная цель протокола – внесение железнодорожного пункта пропуска "Махтаарал" в перечень казахстанско-узбекских пунктов пропуска. По словам министра по инвестициям и развитию Асета Исекешева, этот пункт пропуска обеспечит вывоз казахстанских грузов из районов Шардаринского водохранилища с задействованием транзитного узбекского железнодорожного участка.
– Ранее узбекская сторона не пропускала наши поезда на этом направлении из-за отсутствия пункта пропуска "Махтаарал" в утвержденном перечне. После подписания протокола эта проблема была снята, – пояснил министр.
Между тем одновременно поправками в протокол предусмотрено сокращение количества автомобильных пунктов пропуска с десяти до шести переходов, что и вызвало недовольство сенаторов. Так, депутат Куаныш Айтаханов считает, что решение о закрытии четырех автомобильных пунктов пропуска между Казахстаном и Узбекистаном было принято без учета интересов местных жителей. Сегодня в Узбекистане проживает свыше миллиона казахов, в основном в Джизакском и Сырдарьинском районах, которые граничат с Мактааральским районом.
– Сегодня население, для того чтобы прибыть к родственникам и для другого сообщения, вынуждено проезжать объездные пути в 150 километров. Там есть асфальтовая дорога, мост.
Почему мы закрываем этот пункт пропуска, я не понимаю, – выразил недоумение сенатор.
Свои замечания и предложения высказали также сенаторы Сарсенбай Енсегенов, Елеусин Сагиндиков, Ляззат Киинов. После детального обсуждения палата приняла документ.
Рассмотрев в двух чтениях поправки по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности, сенаторы приняли документ. Законом предлагается закрепить принципы, представляющие собой инструмент приватизации, основанный на передаче государственных функций и компаний в частный сектор, а также определяющие степень участия государства в предпринимательской деятельности. Это позволит придать новый импульс развитию предпринимательства в Казахстане и послужит улучшению делового и инвестиционного климата.
Выступившие по этому вопросу сенаторы Ертаргын Астаев, Ерлан Нигматулин, Мурат Бактиярулы, Людмила Полторабатько отметили важность принимаемого закона, вместе с тем указав на ряд актуальных вопросов. Сенатор Серик Акылбай обратил внимание Правительства на необходимость более качественного планирования законопроектной работы, недопустимость создания авральных ситуаций, негативно влияющих на качество законодательной деятельности Сената.
Проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам естественных монополий и регулируемых рынков", рассмотренный во втором чтении, направлен с поправками сенаторов в Мажилис. В целях предотвращения нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств на платных автостоянках, уклонения от уплаты на платных автостоянках, от оплаты за проезд на общественном транспорте в городских маршрутах предлагается предусмотреть административную ответственность. Для определения тарифа на городском общественном транспорте в зависимости от расстояния, проезженных остановочных пунктов предлагается предусмотреть дифференцированный тариф в Закон РК "Об автомобильном транспорте".
Приняты Сенатом поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса. Документом предусматривается внесение изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РК, Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", Кодекс РК об административных правонарушениях, а также вносятся изменения и дополнения в законы РК "О рекламе" и "Об игорном бизнесе".