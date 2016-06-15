​Приняты рекомендации

Как сообщили в аппарате ВСС, на заседании присутствовали представители союзов юристов и судей, Академии правосудия при Верховном суде. Были рассмот­рены организационно-кадровые вопросы судебной системы, в том числе о назначении на долж­ности и освобождении от них некоторых председателей и судей местных судов.

Сформирован кадровый резерв на должности председателей районного и областного суда, судьи Верховного суда, а также председателей судебных коллегий областного и Верховного суда. Кроме того, заслушана информация о работе Судебного жюри. По итогам заседания приняты соответствующие решения и рекомендации.