Приняты решения

В ходе заседания ратифицировано Соглашение о международном сотруд­ничестве между Правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничест­ва. Сенатор Талгат Мусабаев подчеркнул, что принятие документа позволит укрепить уже имеющиеся научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, инженеров, студентов и техничес­ких специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах европейской организации на долгосрочной основе.

Кроме того, ратифицирован Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение между Казахстаном и Российской Федерацией о порядке пересечения казах­станско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Казахстана и России.

Законопроект в Сенате представил исполняющий обязанности министра иностранных дел Марат Сыздыков. В соответствии с действующим Соглашением гражданам Казахстана при пересечении границы необходимо иметь при себе удостоверение личнос­ти или паспорт, а также выписку из книги регистрации граждан. Книга учета регистрации граждан в Казахстане отменена с 2011 года. В связи с этим статьей 1 Протокола вносятся изменения, согласно которым к удостоверению личности (паспорту) должен прилагаться документ, подтверждаю­щий регистрацию по постоянному мес­ту жительства в населенном пункте приграничной территории (адресная справка), выданный уполномоченным государственным органом.

Сенатор Сарсенбай Енсегенов поднял наболевшие вопросы, возникаю­щие у граждан при пересечении границы, такие как нехватка конт­рольно-пропускных пунктов, их отдаленность от населенных пунктов, ограничение веса товаров до 25 кг, что противоречит принципам ЕАЭС.

Председатель Сената отметила, что данные проблемы не решаются на протяжении нескольких лет и существуют не только на казах­станско-российской границе, но и на приграничной с Китаем территории. Дарига Назарбаева предложила обсудить данные вопросы на парламентских слушаниях с участием всех заинтересованных сторон.

Также на пленарном заседании одоб­рены в первом чтении поправки в законодательство по вопросам регулирования агропромышленного комплекса. В ходе обсуждения глава Сената Дарига Назарбаева подняла вопрос качества науки в развитии современного агропромышленного комплекса, а также обратила внимание на высокие цены на сельскохозяйственную продукцию. При этом, считает Дарига Назарбаева, несмот­ря на постоянное увеличение финансирования данной сферы, доля сельского хозяйства в структуре ВВП снижается: «Чем больше денег, тем хуже, так получается?»

Кроме того, рассмотрены поправки в законодательство по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Законопроект инициирован группой депутатов Парламента и разработан в целях дальнейшего совершенствования действующего законодательства в сфере государственной службы путем устранения правовых пробелов и коллизий. Предусматривается внесение изменений и дополнений в 8 кодексов и 19 законов по вопросам модернизации прохождения государственной службы и принятия дополнительных мер по противодействию коррупции.

В Трудовой кодекс предусматривается внесение изменений и дополнений, направленных на четкое регламентирование оснований приостановления течения сроков наложения дисциплинарных взысканий, а также в части регулирования труда лиц, на которых распространяются требования Закона «О противодейст­вии коррупции».

В ходе заседания также были заслушаны депутатские запросы. Они основаны на предложениях и замечаниях граждан, полученных в ходе поездок депутатов в регионы. В нынешнем году сенаторы посетили самые отдаленные села, провели встречи с молодежью, сельчанами, педагогами, врачами, представителями малого и среднего бизнеса.

Запрос сенатора Владимира Волкова касается необходимости строительства пешеходного моста, а также автодорожного путепровода на участке станции Шамалган Карасайского района Алматинской области.

Мурат Бактиярулы в своем запросе указал на необходимость подготовки отечественных управленческих кад­ров, урегулирования диспропорций по заработной плате для иностранных работников и граждан Казахстана.

Нариман Турегалиев поднял воп­росы финансирования берегоукрепительных работ на реке Урал. О проблемах сохранения экосистемы бассейна транс­граничной реки Урал в депутатском запросе говорил Гумар Дюсембаев.

Сарсенбай Енсегенов поднял проб­лемные вопросы деятельности пропускных пунктов на казахстанско-российской границе.

Также в своих запросах сенаторы обратились к Премьер-министру и профильным министрам для решения вопросов строительства больниц, обеспечения питьевой водой, подготовки пилотов гражданской авиации, улучшения качества детского отдыха детей.

На брифинге по итогам пленарного заседания депутат Сената Бакытжан Жумагулов выступил с обращением к средствам массовой информации, блогерам, представителям различных партий, руководителям общественных организаций, политикам, неправительственным организациям и гражданскому обществу.

– Кто может сказать, что в Казах­стане нет свободы слова? В стране зарегистрировано свыше 2 700 средств массовой информации. Из них более 70% принадлежит различным партиям и общественным объединениям, прибавьте к этому еще Интернет. У нас очень много возможностей получения и передачи информации, – начал свое обращение депутат Сената РК.

Парламентарий призвал всех воздержаться от распространения непроверенной информации.

– Государственные служащие, депутаты, находясь в открытой политике, с большим терпением относятся ко всем публикациям, ко всем высказываниям, которые публикуются в СМИ. Однако это не говорит о том, что мы должны публиковать в СМИ, в Интернете информацию, переходящую за грани духовности, человечности, нравственности, – отметил он.

По мнению сенатора, подобная тенденция сложилась на всем постсоветском пространстве.