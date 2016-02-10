​Приняты важные соглашения

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что культурные связи важны для углубления взаимопонимания и укрепления сотрудничества между нашими странами. В настоящий момент подписаны соглашения на 2016–2017 годы в области организации на территории Казахстана постановок мюзиклов и съемок художественной ленты под рабочим названием «Чингисхан и рыцари Иерусалима», а также документального и художественного фильмов о неизвестных годах Иисуса Христа, которые будут созданы в рамках укрепления межконфессионального диалога.

Глава компании Superb films corporation limite Кент Волвин рассказал, что его давно интересует казахстанский кинематограф. В ближайших планах известного британского продюсера съемка исторических и художественных фильмов в нашей стране, один из них – о молодом Чингисхане. Руководители казахстанского ведомства и британской кинокомпании также обсудили вопросы официальной дистрибуции и проката казах­станских фильмов как в республике, так и за рубежом.