Свежий выпуск Приняты взаимовыгодные решения

Как сообщает пресс-служба главы Правительства, члены совета обсудили свыше десяти проектов документов, направленных на углубление экономической интеграции стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, обсуждены вопросы проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов ЕАЭС и ЕЭК, Положение о составе и структуре бюджетной классификации союза, проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О проекте Соглашения между Евразийским экономическим союзом и Республикой Беларусь об условиях пребывания Суда Евразийского экономического союза на территории Республики Беларусь». Также рассмотрен вопрос о развитии сотрудничества государств – членов ЕАЭС в сфере производства строительных материалов, включая выпуск цемента и стекла.

В целом участники заседания Совета ЕЭК на встрече в Москве нашли взаимовыгодные решения по актуальным вопросам развития евразийской экономической интеграции.



