Свежий выпуск Приоритет – безопасность на транспорте Ибрай Тлеугалеев, главный транспортный прокурор РК

По уровню общественной значимости транспорт занимает одно из ведущих мест в системе общественных отношений. Его услугами пользуется практически все население страны. Подобно кровеносным артериям, транспорт соединяет отдельные регионы государств и страны между собой в единое политическое и экономическое пространства.

Для Казахстана жизненная необходимость транспортной системы всегда определялась такими факторами, как огромная территория страны (2,7 млн км²), низкая плотность населения, разобщенность центров промышленности и сельского хозяйства, удаленность от мировых рынков. Сегодня интеграционные процессы на евразийском и мировом пространстве, в том числе в рамках Таможенного союза, ЕАЭС, усиливают значимость транспортного потенциала страны. И, конечно, первостепенной задачей в этих условиях является обеспечение безопасности граждан, предотвращение вреда здоровью и жизни людей.

Обеспечение правопорядка, безопасности пассажирских и грузовых перевозок на всех видах транспорта является академической задачей органов транспортной прокуратуры.

Львиная доля перевозок грузов и пассажиров по республике осуществляется железнодорожным транспортом. В стране сегодня эксплуатируются 21 тыс. км железных дорог. На данный вид транспорта приходится 68% всего грузооборота и свыше 57% пассажиропотока страны.

Крушения поездов последнего десятилетия, в том числе произошедшие в странах с развитой транспортной инфраструктурой – Испании, Франции, России, наглядно продемонстрировали необратимые последствия нарушения норм безопасности – сотни человеческих жертв, колоссальный материальный ущерб.

Результаты прокурорских проверок и анализ ситуации определили ряд актуальных проблем в области обеспечения безопасности на железных дорогах Казахстана. В их числе эксплуатация изношенного подвижного состава, некачественный и несвоевременный ремонт, неудовлетворительное техническое состояние железнодорожных путей и других сооружений, а также несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей эти вопросы.

Приняты целенаправленные меры надзорного и организационного характера.

В целях недопущения аварий по актам прокурорского надзора приостановлены и отстранены от эксплуатации более 3 тыс. единиц подвижного состава, обновлена часть вагонного парка, на отдельных участках магистральной сети ограничена максимальная скорость движения поездов. Совместная с национальным перевозчиком и уполномоченным органом работа позволила исключить крушения и браки из-за распространенного излома боковых рам и других узловых агрегатов.

Разработана Концепция «Жизнь без опасности на стальных магистралях», по инициативе прокуратуры внесены поправки в законодательные и подзаконные акты, регламентирующие вопросы обеспечения безопасности на транспорте, в профильном министерстве создан специальный департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Из-за большой географической протяженности значительное место в транспортной системе Казахстана занимает воздушный транспорт.

В числе системных проблем в области отечественной гражданской авиации необходимо отметить отсутствие должного государственного контроля за соблюдением эксплуатантами воздушных судов требований национального законодательства и международных стандартов безопасности полетов, несовершенство действующего законодательства, нехватку квалифицированных кадров, отсутствие современных центров их подготовки, износ инфраструктуры большинства аэропортов и так далее.

Принятыми прокуратурой мерами укреплен штат государственных авиа­инспекторов, создано специальное управление по расследованию авиационных событий.

По представлениям прокуратуры уполномоченным органом приостановлена эксплуатация более 100 самолетов малой авиации, у которых истек календарный ресурс. По причине несоответствия требованиям безопасности полетов приостановлены сертификаты эксплуатантов 4 авиакомпаний.

В нашей стране достаточно динамично развивается водный транспорт. Казахстан плодотворно работает с прикаспийскими государствами, которые являются стратегическими партнерами республики, что в целом позитивно сказывается на развитии нашей экономики, в том числе транспортного сообщения.

Для увеличения грузопотоков через международные транспортно-транзитные коридоры развивается береговая инфраструктура, в том числе это касается роста пропускной способности порта Актау. В порту Баутино развиваются базы поддержки морских операций по освоению нефтяных месторождений в казахстанском шельфе Каспийского моря. Имеются перспективы развития порта Курык. Радует и тот факт, что отмечается рост числа морских судов под казахстанским флагом.

Однако эксплуатация водного, как и других видов транспорта, связана с риском аварий и крушений. По мерам прокурорского реагирования в связи с нарушением требований безопасности приостановлена эксплуатация 26 морских и речных судов. По представлению прокуратуры об отсутствии мер со стороны уполномоченного органа по подъему затонувших морских и речных судов, угрожающих безопасности на водном транспорте, а также создающих риск наступления экологической катастрофы, Постановлением Правительства РК от 28 мая 2013 года утвержден последовательный План мероприятий по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов. Эта работа должна быть завершена в 2016 году.

В 2014 году по инициативе Главной транспортной прокуратуры создана Морская администрация портов Актау и Баутино. Это республиканское учреждение при Комитете транспорта Министерства индустрии и развития призвано обеспечить безопасность эксплуатации морских судов в каспийской акватории.

Казахстан присоединился к 12 основным конвенциям в области безо­пасности судоходства, принятым под эгидой Международной морской организации. По инициативе Главной транспортной прокуратуры на стадии ратификации находятся еще 7 отраслевых договоров.

Уделяется особое внимание изучению международного опыта в области обеспечения транспортной безопасности. Актуальные вопросы обеспечения безопасности на железнодорожном и воздушном транспорте обсуждены в сентябре 2013 года на проведенной по инициативе Главной транспортной прокуратуры в Астане международной научно-практической конференции с участием практиков и научных работников России, Беларуси и Украины.

В сентябре 2014 года Главной транспортной прокуратурой совместно с Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан проведена международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения безопасности на водном транспорте», в которой приняли участие депутаты Парламента РК, представители генеральных прокуратур России и Беларуси, морских администраций России, Азербайджана, Эстонии, Грузии, международных организаций, ассоциаций и предприятий водного транспорта.

Выработанные рекомендации по совершенствованию системы обеспечения безопасности на транспорте учтены в дальнейшей надзорной деятельности.



