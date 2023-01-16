Приоритет молодежным проектам

Заседание прошло с участием заместителя Премьер-министра РК Алтая Кульгинова, общественных и государственных деятелей, представителей религиозных объединений, СМИ, активистов гражданского общества, руководителей международных организаций.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали выступил с докладом об основных итогах прошедшего года. По его словам, министерство системно работает над реализацией основных стратегических направлений и задач предвыборной программы Главы государства. В частности, из восьми задач, поставленных перед министерством, выполнены пять, остальные находятся на стадии исполнения. В прошлом году было проведено 20 масштабных мероприятий, из них восемь были организованы с участием международных экспертов, известных ученых, политиков и представителей международных организаций.

По поручению Президента подготовлена Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022–2026­годы, одной из главных целей которой является укрепление межнационального и межконфессионального согласия. По направлениям семейной и молодежной политики, общественных советов министерством были подготовлены три национальных доклада.

С учетом международного опыта разработан и выставлен на обсуждение Закон «О масс-медиа» и разрабатывается законопроект по регламентированию деятельности интернет-рекламы и онлайн-платформ.

Также Министерство информации и общественного развития приступило к разработке Концепции развития информационной отрасли на 2023–2027 годы.

– Сейчас направление традиционных СМИ меняется концептуально. Сформировалось понятие новых медиа. Идет работа по пересмотру законодательства в данной сфере. Внесены законодательные поправки в регулирование кибербуллинга в отношении детей. Также разрабатывается новый законопроект, регулирующий деятельность онлайн-платформ и интернет-рекламы, – сказал Дархан Кыдырали.

Он добавил, что в рамках законопроекта планируется повышение статуса журналистов, реформирование механизмов финансирования государственной информационной политики.

Разработаны поправки в закон по вопросам доступа к информации. Предлагаемые изменения усиливают ответственность государственных органов, которые незаконно ограничивают право граждан на доступ к информации. Информационная доктрина прошла обсуж­дение, начата разработка концепции развития информационной отрасли на 2023–2027 годы.

– Погоня за рейтингами государственных телеканалов не должна становиться главной целью. Поэтому необходимо отдавать приоритет серьезному и весомому содержанию согласно требованиям времени и вкусу аудитории. Мы не должны забывать, что несем ответственность за каждый тенге, выделенный из государственной казны. Зрители ждут от нас содержательных и образовательных проектов, – отметил Дархан Кыдырали.

Государственные средства должны расходоваться в интересах страны, на ее благо и на благо народа. Ведомство готово поддержать серьезную экспертизу и журналистские исследования, качественные документальные фильмы и YouTube-проекты, талантливую молодежь, работающую в творческой индустрии. В связи с этим планируется организовать новый национальный конкурс на лучшие сериалы и мультфильмы, социальные ролики для повышения качества и конкурентоспособности продукции отечественных СМИ.

– Мы готовы в равной степени поддерживать как традиционные, так и новые медиа. Отечественные печатные СМИ являются нашим основным направлением. В ближайшее время министерство планирует провести региональный форум печатных СМИ. Мы верим, что на этом мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы региональных газет и журналов и найдены их решения, – сообщил глава МИОР.

В конце прошлого года ТОО «Респуб­ликанская газета «Егемен Қазақстан» и часть казахстанских газет объединились. В рамках этих усилий по оптимизации особое внимание уделяется детским изданиям. Кроме того, с изданий будет снят налог на добавленную стоимость, сообщил министр.

Согласно поручению, данному Главой государства в 2019 году, недавно был принят Закон «О государственной молодежной политике». По закону возрастная категория повышена до 35 лет. Таким образом, количество граждан этой категории в стране увеличилось до 6 миллионов человек. По поручению Главы государства разработан и вынесен на открытое обсуждение проект Концепции Государственной молодежной политики на 2023–2027 годы.

– За год в молодежные ресурсные центры нашей страны по различным воп­росам обратилось более 400 тысяч молодых людей. Поэтому мы считаем, что молодежные ресурсные центры должны открываться во всех регионах страны, – проинформировал Дархан Кыдырали.

В 2022 году срок молодежной практики был увеличен с 6 до 12 месяцев и с 12 до 18 месяцев по проекту «Первая работа». Это хорошая возможность для молодых людей получить первый опыт работы и заработать.

Будет продолжена работа по решению жилищных проблем молодежи. В настоящее время региональные жилищные программы запущены в шести регионах. До конца текущего года планируется разработать такие программы в 10 регионах.

Впервые в Казахстане в ноябре прошлого года был реализован проект министерства «ТикТок-дом» с участием более 200 блогеров со всей страны. В декабре 2022 года в Астане был организован молодежный проект Qogam Fest. Работа, проводимая в области общей молодежной политики, начала приносить свои плоды. Казахстан поднялся с 63-го на 54-е место среди 150 стран в Глобальном индексе прогресса молодежи.

Более конкретно об определенных участках работы министерства – в религиозной сфере, межэтнических отношениях и работы с гражданским обществом доложили на коллегии, соответственно, заместители министра Серик Егизбаев и Данияр Кадиров.

В свою очередь Алтай Кульгинов отметил необходимость качественного и своевременного исполнения поручений Главы государства. По его словам, Президент поручил продолжать политику укрепления межэтнического единства и межконфессионального согласия на основе универсального принципа «единство в многообразии». Вопросы единства народа и межэтнического согласия в стране всегда стояли на первом плане. В этой связи перед Министерством информации и общественного развития стоит большая задача – совместно с госорганами и Ассамблеей народа Казахстана сохранить стабильную ситуацию и продолжить принимать активные меры по укреплению межэтнического единства и межконфессионального согласия по принципу «единство в многообразии».

Работа волонтеров и волонтерских организаций получила положительную оценку общества и Главы государства, отметил вице-премьер. В настоящее время действует единая онлайн-платформа Qazvolunteer.kz, на которой на сегодня зарегистрировано более 50 тысяч волонтеров, 680 организаций и более тысячи проектов. Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов. Необходимо в таком же активном темпе продолжить указанную работу, провести в текущем году Международный форум волонтеров, подвел итоги заседания Алтай Кульгинов.