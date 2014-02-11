Приоритет обозначен

В июле прошлого года ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» и компания Rominserv SRL подписали контракт на 1 млрд. 72 млн. долларов – на проектирование, осуществление поставок и реализацию проекта «Модернизация ПНХЗ». И вот уже в апреле на ПНХЗ должны начаться первые земляные работы. По сути, после модернизации Казахстан получит принципиально новое производство. Как отметил гендиректор завода Шухрат Данбай, помимо того, что будет увеличена мощность переработки углеводородного сырья до 7 млн. тонн в год, так еще появится возможность перерабатывать на ПНХЗ казахстанскую нефть – до 5,5 млн. тонн (изначально завод был спроектирован под западно-сибирскую нефть). Не менее важная цель модернизации – переход на выпуск всех видов моторного и дизельного топлива классов Евро-4 и Евро-5, сейчас уровень павлодарской продукции соответствует второму классу. Помимо прочего, ставится задача увеличить глубину переработки неф­ти с 85 до 90%.

На минувшей неделе в Павлодаре состоялось совещание по вопросам развития казахстанского содержания при реализации проекта модернизации ПНХЗ. Для участия в «круглом столе» на завод прибыли казахстанские производители технологичес­кого оборудования, представители крупных промышленных предприя­тий: АО «Казэнергокабель», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», машиностроительного завода ТОО «Белкамит», ТОО «ПавлодарЭнергоСтрой» и многих других. Кроме того, во встрече приняли участие сотрудники Ми­нистерства нефти и газа, Министерства индустрии и новых технологий, АО «КазМунайГаз – Переработка и маркетинг», акимата Павлодарской области, Национальной палаты предпринимателей, Союза сервисных компаний, Союза инжиниринговых компаний, Союза машиностроителей РК. Главная задача этой диалоговой площадки – разъяснить потенциальным поставщикам товаров и услуг основной алгоритм проведения закупок и главные критерии по отбору участников.

– Модернизация казахстанских нефтехимических заводов позволит на 100% обеспечить внутреннюю потребность страны в топливе, а также улучшить качество продукции заводов. Компания Rominserv SRL ставит перед собой задачу – максимально вовлечь казахстанских поставщиков и производителей в реализацию проекта модернизации ПНХЗ, – сказал Гавит Куркимов. – В этих целях Rominserv SRL создает в своей структуре Службу казах­станского содержания, которая будет осуществлять мониторинг и анализ местного рынка поставщиков товаров, работ и услуг.

Работа в этом направлении уже начата. К примеру, в декабре 2013 года компания Rominserv SRL подписала первый промышленный заказ с казахстанской компанией «Белкамит» на изготовление нестандартного оборудования – трех колонн общим весом 423 тонны. Стоимость заказа составила 3 млн. 175 тыс. долларов. Необходимо отметить, что ранее изделия подобного уровня сложности при реализации технологических проектов импортировались в Казахстан из России и стран дальнего зарубежья.

Спектр товаров и услуг, которые могут быть закуплены именно у местных компаний, очень широк. Как рассказал главный менеджер департамента по развитию инноваций и местного содержания «КазМунайГаз – Переработка и маркетинг» Даурен Ахметов, для модернизации НПЗ, по опыту нацкомпании, могут потребоваться такие товары, как емкости, резервуары, сепараторы, огнеупорные краски, металлоконструкции, сваи, грунт, бетон, щебень и другое. Есть потенциал и для привлечения отечественных фирм, которые оказывают самые разные виды услуг: необходимы аренда техники и помещений, поставка и забивка свай, услуги логистики, погрузки, охраны, монтажные, изыс­кательские, земляные, сварочные, электромонтажные работы и не только. Казахстанское содержание будет учтено и при привлечении рабочих кадров для модернизации ПНХЗ.

– Во время основного этапа реализации проекта мы не планируем привлекать большой состав сотрудников со стороны. Но стоит учитывать, что модернизация нефтехимического производства – очень серьезное дело, все оборудование, которое будет сюда поставляться, должно быть утверждено основными лицензиарами, поэтому вполне объяснимо, что каких-то высококвалифицированных специалистов, которых в Казахстане нет, мы пригласим из-за рубежа. Но основное число работников, руководителей проектов мы будем набирать здесь, – подчеркнул Г. Куркимов.

Rominserv SRL входит в группу компаний TheRompetrolGroup (100% дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз»). В Казахстане компания уже реализовала ряд проектов, в том числе участвовала в реконструкции и модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода, осуществляла технический надзор за ходом строительства объекта «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс».

Екатерина БЕСКОРСАЯ, Павлодар