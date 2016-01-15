​Приоритет – обрабатывающая промышленность

Свежий выпуск
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Приоритетными отраслями для инвестиций, где администрация области намерена оказывать максимальную поддержку, являются переработка черных и цветных металлов, переработка нефти и газа, производство строительных материалов, агропромышленный комплекс и транспортная логистика. Для бизнеса в черте Актобе ныне завершается строительство крупной Индустриальной зоны (ИЗ). Общая ее площадь составляет 200 га. Единственное здесь требование к тем, кто хочет вложить средства в реализацию проектов, по словам заместителя акима области Гали Искалиева, инвестирование не менее 1 млн у. е. на 1 га. Уже поданы 4 заявки на 54 га.

Расположение ИЗ с учетом транспортной логистики очень удобное, потому что оно располагается близ границы с РФ, – до Оренбургской области отсюда всего 85 км. Рядом проходит международная трасса Западная Европа – Западный Китай. На ИЗ подведена на сегодня вся необходимая инфраструктура: электричество, автодорога, железная дорога, газ, Интернет и т. д. В течение 4 лет инвесторы освобождаются здесь от всех платежей, а после отведенного срока, со строительством своего запланированного объекта, могут выкупить землю за 48 тыс. у. е. за 1 га или арендовать 1 га участка за 2 800 у. е. ИЗ оказывает также весь комплекс услуг по предоставлению гостиницы, рабочих офисов и т. д. Для сопровождения крупных иностранных инвесторов здесь открыт центр их обслуживания, то есть за каждым инвестором будет закреплен персональный менеджер, который будет сопровождать его до полной реализации всего проекта, оказывать консалтинговые услуги по всему налоговому законодательству, инвестиционным преференциям. Еще один важный аспект: инвестору на первое время будут бесплатно предоставляться офисные рабочие помещения. Для удобства построен административно-бытовой корпус с гостиничными номерами, комнатами отдыха, столовая… Две компании уже приступили здесь к проектным работам. Еще столько же, подав заявки, намерены подтвердить источник финансирования. На территории ИЗ планируется разместить не менее 10 крупных, средних заводов и около 30 малых производств. С реализацией второго этапа госпрограммы индустриально-инновационного развития в области планируют добиться роста объема промышленной продукции в 1,4 раза, а в обрабатывающем секторе – в 1,5 раза.

Доля проектов Карты индустриализации, которые были введены по региону в первой пятилетке в обрабатывающем секторе, сегодня составляет 15%. Только два крупных новых высокотехнологических производства – цех № 4 Актюбинского завода ферросплавов и рельсобалочный завод – дали в прошлом году дополнительный рост объема продукции в металлургической промышленности. Как отметил Гали Искалиев, с пуском этих и ряда других проектов в обрабатывающей отрасли планируется, что доля обрабатывающего сектора в валовом региональном продукте вырастет уже к концу текущего года с 15 до 25%.

Во второй пятилетке в рамках Карты индустриализации по области реализуются 20 проектов на общую сумму 213 млрд тенге с созданием около 6 тыс. новых рабочих мест. В том числе в 2015 году будут реализованы 8 проектов, на которых будет создано 700 новых рабочих мест. Ряд проектов уже введен. Например, макаронная фабрика на Ново-Альджанском мелькомбинате мощностью 12 тыс. тонн продукции в год. В Актобе компания «Коктас» завершила модернизацию производства силикатного кирпича.

Еще одно новое производство – современный мясоперерабатывающий мясокомбинат с немецкой технологией мощностью 15 тыс. тонн готовой продукции в год. Проект нацелен не только на внутренний рынок, но и на экспортные поставки. Есть еще 13 перспективных проектов, в том числе такой крупный, как производство калийных удобрений, проработанный совместно с китайскими инвесторами, мощностью около 3 млн тонн в год. Объем инвестиций на первом этапе составит около 450 млн у. е.

В рамках правительственных соглашений с КНР иниции­руется также проект по цементному заводу мощностью 1 млн тонн в год в Каргалинском райо­не. В этом же районе совместно с Саудовской Аравией планируется реализация проекта по переработке никель-кобальтовых руд мощностью 100 тыс. тонн в год. В Мугалжарском районе ожидается инициирование проекта по переработке попутного нефтяного газа. Инвестор из Великобритании намерен вложить в это около 540 млн у. е. Компания уже подала заявку в Карту индустриализации.

В области планомерно осуществляют решение задач в части привлечения как можно больше инвестиций в обрабатывающий сектор экономики, реализации проектов, направленных на глубокую переработку сырья и материа­лов, выпуск конкурентоспособной продукции с использованием новых технологий.

Популярное

Все
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
У плывущих на одном корабле – одна судьба
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
На высоком уровне
С заботой о племенном стаде
Батареи не греют, а счета растут
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Наравне со сверстниками
В ожидании будущего
Центр привлечения инвестиций
Шалят не по-детски
Оказались не в том месте и не в то время
Главное – верить в себя
Возрождение «Казахфильма»
Прикосновение к древности
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Свежий выпуск
Оказались не в том месте и не в то время
Свежий выпуск
Трагедия или судьба
Свежий выпуск
Укрепить законность
Свежий выпуск
Лебединая пенсия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]