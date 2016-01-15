​Приоритет – обрабатывающая промышленность

Приоритетными отраслями для инвестиций, где администрация области намерена оказывать максимальную поддержку, являются переработка черных и цветных металлов, переработка нефти и газа, производство строительных материалов, агропромышленный комплекс и транспортная логистика. Для бизнеса в черте Актобе ныне завершается строительство крупной Индустриальной зоны (ИЗ). Общая ее площадь составляет 200 га. Единственное здесь требование к тем, кто хочет вложить средства в реализацию проектов, по словам заместителя акима области Гали Искалиева, инвестирование не менее 1 млн у. е. на 1 га. Уже поданы 4 заявки на 54 га.

Расположение ИЗ с учетом транспортной логистики очень удобное, потому что оно располагается близ границы с РФ, – до Оренбургской области отсюда всего 85 км. Рядом проходит международная трасса Западная Европа – Западный Китай. На ИЗ подведена на сегодня вся необходимая инфраструктура: электричество, автодорога, железная дорога, газ, Интернет и т. д. В течение 4 лет инвесторы освобождаются здесь от всех платежей, а после отведенного срока, со строительством своего запланированного объекта, могут выкупить землю за 48 тыс. у. е. за 1 га или арендовать 1 га участка за 2 800 у. е. ИЗ оказывает также весь комплекс услуг по предоставлению гостиницы, рабочих офисов и т. д. Для сопровождения крупных иностранных инвесторов здесь открыт центр их обслуживания, то есть за каждым инвестором будет закреплен персональный менеджер, который будет сопровождать его до полной реализации всего проекта, оказывать консалтинговые услуги по всему налоговому законодательству, инвестиционным преференциям. Еще один важный аспект: инвестору на первое время будут бесплатно предоставляться офисные рабочие помещения. Для удобства построен административно-бытовой корпус с гостиничными номерами, комнатами отдыха, столовая… Две компании уже приступили здесь к проектным работам. Еще столько же, подав заявки, намерены подтвердить источник финансирования. На территории ИЗ планируется разместить не менее 10 крупных, средних заводов и около 30 малых производств. С реализацией второго этапа госпрограммы индустриально-инновационного развития в области планируют добиться роста объема промышленной продукции в 1,4 раза, а в обрабатывающем секторе – в 1,5 раза.

Доля проектов Карты индустриализации, которые были введены по региону в первой пятилетке в обрабатывающем секторе, сегодня составляет 15%. Только два крупных новых высокотехнологических производства – цех № 4 Актюбинского завода ферросплавов и рельсобалочный завод – дали в прошлом году дополнительный рост объема продукции в металлургической промышленности. Как отметил Гали Искалиев, с пуском этих и ряда других проектов в обрабатывающей отрасли планируется, что доля обрабатывающего сектора в валовом региональном продукте вырастет уже к концу текущего года с 15 до 25%.

Во второй пятилетке в рамках Карты индустриализации по области реализуются 20 проектов на общую сумму 213 млрд тенге с созданием около 6 тыс. новых рабочих мест. В том числе в 2015 году будут реализованы 8 проектов, на которых будет создано 700 новых рабочих мест. Ряд проектов уже введен. Например, макаронная фабрика на Ново-Альджанском мелькомбинате мощностью 12 тыс. тонн продукции в год. В Актобе компания «Коктас» завершила модернизацию производства силикатного кирпича.

Еще одно новое производство – современный мясоперерабатывающий мясокомбинат с немецкой технологией мощностью 15 тыс. тонн готовой продукции в год. Проект нацелен не только на внутренний рынок, но и на экспортные поставки. Есть еще 13 перспективных проектов, в том числе такой крупный, как производство калийных удобрений, проработанный совместно с китайскими инвесторами, мощностью около 3 млн тонн в год. Объем инвестиций на первом этапе составит около 450 млн у. е.

В рамках правительственных соглашений с КНР иниции­руется также проект по цементному заводу мощностью 1 млн тонн в год в Каргалинском райо­не. В этом же районе совместно с Саудовской Аравией планируется реализация проекта по переработке никель-кобальтовых руд мощностью 100 тыс. тонн в год. В Мугалжарском районе ожидается инициирование проекта по переработке попутного нефтяного газа. Инвестор из Великобритании намерен вложить в это около 540 млн у. е. Компания уже подала заявку в Карту индустриализации.

В области планомерно осуществляют решение задач в части привлечения как можно больше инвестиций в обрабатывающий сектор экономики, реализации проектов, направленных на глубокую переработку сырья и материа­лов, выпуск конкурентоспособной продукции с использованием новых технологий.