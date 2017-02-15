​Приоритет – переработка

Здесь имеются семь морозильных камер мощностью 20 тонн, коптильня производительностью 500 кг готовой продукции, убойный цех, складские помещения, а также откормочная площадка для содержания 400 голов КРС.

Для приобретения нового поголовья и улучшения материально-технического обеспечения прорабатываются вопросы получения займа в рамках программ кредитования.

В планах нового предприятия – выпуск деликатесов из конины, а также открытие магазина по реализации собственных изделий в Кокшетау. В будущем это позволит создать не менее 25 постоянных рабочих мест, обеспечит дополнительные поступления в бюджет, увеличит долю объема перерабатывающей промышленности, улучшит инфраструктуру и социальную обстановку в селе.