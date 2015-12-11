Свежий выпуск
​Приоритет – переработке
Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Докладчик А. Мухамбетов и выступающие основное внимание сосредоточили на перспективах развития перерабатывающих отраслей в экономике региона. Принят Антикризисный план действий по обеспечению экономичес­кой и социальной стабильности на трехлетний период. Развитие Северного макрорегиона, в который входит область, связывается с дальнейшим развитием сельского хозяйства. Производство зерна и мясомолочное животноводство должны получить наибольшее развитие. Параллельно будет вестись работа по диверсификации экономики путем повышения добавленной стоимости агропромышленного комплекса, а также через создание кластера сопутствующих отраслей.

В частности, в 2016 году стартует проект межобластной кооперации по созданию мясного клас­тера. Его участниками являются еще два региона страны – Актюбинская и Западно-Казахстанская области. Костанайцы сосредоточатся на разведении скота, соседи – на его переработке. Реализация данного проекта даст возможность увеличить общую чис­ленность КРС во всех категориях хозяйств, добиться полной загрузки производственных мощностей действующих откормочных площадок с единовременным содержанием 30 тыс. голов КРС. В конечном итоге будут созданы новые рабочие места и увеличен экспорт­ный потенциал региона.

На стадии разработки находится крупный проект совместного казахстанско-китайского предприятия по выращиванию масличного льна и глубокой его переработке. Китайская компания Zhongfu Investment Group Limited Company по предварительной договоренности планирует вложить свои инвес­тиции. В рамках проекта предусмотрено строительство перерабатывающего комплекса на территории Аулиекольского района, в том числе завода по производству льняного масла и завода по переработке отходов сырья в клей, корма для животных и др. Готовую продукцию планируется отправлять в Китай.

В сфере машиностроения ТОО «СарыаркаАвтоПром» совместно с китайской компанией JAC Motors планирует реализацию проекта по мелкоузловой сборке автомобилей JAC (стоимость проекта 15 млн долларов, 350 рабочих мест). В сфере нефтегазовой отрас­ли ТОО «Инжиниринговая компания «Казгипронефтетранс» планирует строительство завода по производству сжиженного газа в Костанае стоимостью 79 млн долларов. Проект будет реализован совместно с китайской компанией «Синьцзян Зимунай СПГ развитие», срок завершения строительства – 2017 год.

Еще один проект с участием китайских инвесторов – строительство завода по производству горячебрикетированного железа в АО «ССГПО». Партнером выступает компания МСС Ваоsteel. Стоимость проекта 1,2 млрд долларов, планируется создать 550 рабочих мест. 

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