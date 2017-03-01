​Приоритет – развитие культуры

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Уак Манбетеев, Алматы

Республика приступает к очередному плановому этапу модернизации экономики. Послание Президента РК народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в этом контексте представляет собой четко выстроенную сис­тему ориентиров: куда и как должна двигаться страна в своем развитии в ближайшие годы. Этот стратегический программ­ный документ содержит новые задачи и цели, обозначает политический курс страны. Об этом на встрече с коллективом театра говорил политолог Замир Каражанов. По его словам, в последние годы в Казахстане происходили не только количественные, но и качественные перемены.

– Добиться экономического подъема без политических реформ на современном этапе невозможно: в этом смысле нынешнее Послание Главы государства и предложенная им программа конституционных реформ являются взаимодополняющими друг друга, – считает Замир Каражанов. – Быть успешным и развитым государством – значит быть конкурентоспособным. Как показал опыт последнего десятилетия, рассчитывать только на экспорт углеводородов сегодня не приходится, необходимо производить свой продукт.

Политолог подчеркнул, что диверсификация экономики в стране за последние годы создала для этих процессов благоприятную почву. Третья модернизация подразумевает промышленную революцию и увеличение роста человеческого капитала. В этом случае, как отметили участники встречи, показателен пример Израиля. Страна, не имевшая ни сырья, ни плодородных земель, изначально сделала ставку на человеческий капитал. Сегодня Израиль является не только одним из мировых научных центров, но и крупным поставщиком сельхозпродукции, в том числе и в Казахстан. Необходимо стремиться к такому же высокому стандарту качества жизни и нам, сошлись во мнении театральные деятели.

Обратив внимание на предлагаемые реформы в системе образования и здравоохранения, собравшиеся посетовали, что в основу приоритета об увеличении качества человеческого капитала не внесен тезис о развитии культуры. Она, как убежден директор Государственного академического театра оперы и балета им. Абая Аскар Бурибаев, должна быть всегда в приоритете.

– Творческий потенциал отечественных деятелей культуры и искусства чрезвычайно высок. Говоря о конкурентоспособности, хочется с гордостью заметить, что казахстанские музыканты, оперные певцы и артисты балета давно снискали мировую славу в лучших оркестрах и театрах Европы и Америки, – сказал руководитель театра.

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