Приоритет – социальным вопросам

Высокопоставленные гости, включая министра информации и общественного развития РК Аиду Балаеву, побывали на ряде действующих и строящихся социальных объектов. На правах хозяина регио­на делегацию в поездке сопровож­дал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

Первым объектом, который посетили столичные визитеры, стала многопрофильная клиника Uniserv Medical Centr, открытая в начале 2019 года. Центр оснащен новейшим медицинским оборудованием от всемирно известных производителей. Свыше 200 работников здесь оказывают около 1 200 видов медицинских услуг. С прошлого года в поликлинике при центре пациенты могут получить бесплатную медицинскую помощь в рамках ГОМБП и ОСМС.

Ералы Тугжанов поинтересовался, как контролируется качество медицинских услуг, подчеркнув важность оказания первичной медицинской помощи.

– Во многих регионах основная масса жалоб от населения – именно на обслуживание в поликлиниках. Поэтому необходимо контролировать, как ставится диагноз, назначается лечение, – отметил он.

Особое направление работы всех медучреждений – борьба с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что с июля в области отмечается снижение показателей по заболеваемости COVID-19, четыре района пока остаются в «красной» зоне. По словам заместителя Премьер-министра, приняты все меры по борьбе с коварной инфекцией, но требует усиления вопрос вакцинации.

– Тот уровень, который есть сегодня в области, недостаточен, – констатировал Ералы Тугжанов. – Если бизнес сегодня начал работать, это именно благодаря вакцинации. Другого варианта победить болезнь не существует.

Согласно данным областного управления здравоохранения, первым компонентом привиты свыше 225 тыс. западноказахстанцев, вторым – более 203 тыс.

На состоявшемся затем совещании по эпидситуации в регионе с руководителями уполномоченных ведомств были подняты вопросы ужесточения санитарного контро­ля на границе, качества проведения скринингов, ускорения темпов проведения профилактических прививок, а также медосмотра сельского населения.

Вице-премьер поручил усилить темпы вакцинации против COVID-19.

– Технологии отработаны. Проводите подворные обходы, беседуйте с каждым, убеждайте. Если сами не справляетесь, приглашайте психологов, специальные агитационные группы. Вопрос вакцинации не снимается с повестки дня. Кроме того, возможно, уже на следующей неделе будут приняты решения по ревакцинации, – сказал вице-премьер, обращаясь к сельским акимам.

Одним из приоритетных направлений социальной политики государства является создание эффективной системы мер социальной защиты лиц с инвалидностью.

Общая численность инвалидов по региону составляет 24 272 человека, или 3,7% от населения области. Члены делегации приняли участие в открытии Центра протезирования и ортопедии «Салют Орто KZ», а также посетили Центр социальной поддержки «Тeṅ qoḡam», который начал свою работу в июне текущего года. На реализацию этого проекта были выделены средства из местного бюджета. Лица с инвалидностью могут здесь получить информационно-консультационную поддержку по юридическим, социальным, психологическим, социально-педагогическим и другим вопросам. Также в центре окажут помощь в оформлении ЭЦП, в трудоустройстве. На сегодня здесь получили консультационные услуги более 470 лиц с инвалидностью.

О перспективах развития детского спорта в регионе рассказал делегации начальник профильного управления Каймен Есендияров. Так, по поручению Главы государства в рамках строительства 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в течение трех лет, в области в 2019–2021 годах построе­но и завершается строительство 8 ФОКов, а также школы-интерната-колледжа олимпийского резерва. В следующем году планируется завершить строительство 5 ФОКов. За счет частных средств в 2020–2021 годах сдано в эксплуатацию 7 спортивных объектов. Планируется реализация еще 3 проектов с общим объемом частных инвестиций в 7 млрд тенге.

По данным областного управления образования, в регионе 91,3% учащихся охвачены дополнительными видами образования, культуры и спорта.

Под пристальным вниманием акима области находится ликвидация трехсменного обучения и аварийных школ. На сегодня в регио­не 4 трехсменных и 8 аварийных школ. Для решения этой проблемы ведется строительство 10 школ, 4 из которых планируется сдать к концу года. В их числе и школа № 18, рассчитанная на 300 мест, на строительной площадке которой побывал Ералы Тугжанов.

В рамках рабочей поездки вице-премьер также посетил Центр подготовки спортсменов, ознакомился с ходом строительства общежития на 150 мест и реализацией проекта «Жас маман» в Политехническом колледже. В завершение поездки Ералы Тугжанов вместе с минис­тром информации и общественного развития РК Аидой Балаевой и общественностью области принял участие в открытии нового Центра искусств «Атамекен».

Подводя итоги рабочего визита, вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, в области проводится большая работа в рамках поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева по решению социальных проблем населения и имеются планы на дальнейшее развитие региона.