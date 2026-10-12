Приоритет внутриполитической работы – Ерлан Карин об обеспечение прав и интересов детей

Политика

Только за последние 3 года по инициативе Главы государства было принято 11 законов, направленных на обеспечение прав и интересов детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На совещании были заслушаны доклады Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан – заместителя председателя Курултая Динары Закиевой, первого заместителя Генерального прокурора Жандоса Умиралиева, министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой.

В первую очередь на совещании обсудили вопросы эффективной реализации принятой по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева единой Концепции «Қазақстан балалары» на 2026-2030 годы.

Вице-президент подчеркнул, что создание широких возможностей для полноценного развития детей – одна из главных целей курса, проводимого Президентом страны.

– По инициативе Главы государства реализуется целый комплекс мер в области защиты прав детей, обеспечения их безопасности, повышения качества образования, охраны здоровья, социальной поддержки и воспитания подрастающего поколения в духе конституционных ценностей, – отметил Ерлан Карин.

Вице-президент напомнил, что за 3 года по президентской программе «Национальный фонд – детям» более 7 миллионам детей начислили свыше 2,5 млрд долларов. Также в результате реализации инициатив Президента за последние 7 лет в стране построено 1342 школы на более чем 1 миллион ученических мест.

Только за последние 3 года по инициативе Главы государства было принято 11 законов, направленных на обеспечение прав и интересов детей. Одним из ключевых является принятый в 2024 году Закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, в соответствии с которым введены меры превенции, ужесточено наказание за все виды насилия, введена ответственность за буллинг.

В результате принятия данных законодательных мер отмечается снижение количества уголовных преступлений в отношении несовершеннолетних. Так, по сравнению с 2024 годом количество особо тяжких преступлений в отношении детей снизилось на 45%, число преступлений против половой неприкосновенности на 10%. Также на 10% отмечается снижение преступлений, совершенных самими несовершеннолетними.

На региональном уровне работают представительства Уполномоченного по правам ребенка, созданы управления по защите прав детей, увеличивается штат органов опеки. В городах и районах открыто 160 Центров поддержки семей.

Благодаря размещению с 2024 года в школах страны QR-кода службы государственного контакт-центра «111», детские психологи приняли свыше 186 тыс. сообщений и 6700 звонков. По 9 тыс. случаев оказана квалифицированная помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а в 73 случаях был предотвращен суицид.

Отдельный блок был посвящен вопросам инклюзивной политики. В настоящее время по поручению Главы государства депутатами Курултая разрабатывается законопроект, регулирующий комплексную поддержку детей с ограниченными возможностями.

– Принципиально важно, чтобы законодательные нормы носили не декларативный характер, а предусматривали конкретные механизмы, обеспечивающие улучшение системы поддержки детей, защиту их прав и законных интересов, а также определяли четкое взаимодействие между уполномоченными госорганами, – отметил Ерлан Карин.

Наряду с этим Вице-президент обратил внимание на необходимость проработки законодательных норм, направленных на предупреждение и недопущение стигматизации лиц с ограниченными возможностями.

В заключение Ерлан Карин подчеркнул, что обеспечение прав и интересов детей будет находиться под особым контролем как приоритетное направление внутриполитической работы. В этой связи ход реализации соответствующих президентских инициатив будет рассматриваться на республиканских совещаниях предметно, системно и регулярно – не реже одного раза в два месяца. Кроме того, Вице-президент поручил организовать на региональном уровне ежемесячный контроль исполнения поставленных Главой государства задач в сфере защиты прав детей.

#дети #Ерлан Карин #совещание

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