​Приоритет – восстановительное правосудие

– Абай Джамбулович, прошел ровно год после того, как Верховный суд объявил о «Семи камнях правосудия», что изменилось в судах с этого времени?

– «Семь камней правосудия» – это инструмент для дальнейшей модернизации судов в соответствии с Планом нации.

Начнем с того, что в декабре 2017 года Верховный суд обратился к адвокатам, прокурорам, юристам, судьям местных судов и другим с просьбой предоставить свое видение наиболее актуальных проблем правосудия. В ответ поступило более 1 000 предложений. Именно они и легли в основу «Семи камней правосудия». То есть стратегическую повестку перемен в судах задал Глава государства, а их содержание выработано с учетом конкретных запросов общества.

26 января 2018 года об этом на расширенном заседании говорил председатель Верховного суда. А на прошлой неделе в прямом эфире мы подвели итоги нашей работы за прошедший год по указанным вопросам.

Была озвучена информация о том, как изменился язык судебных актов, ужесточилась система отбора в судьи, повысилась комфортность судов. Рассказано что сделано, чтобы убрать из судов бесспорные дела и сосредоточить судей только на важных делах по защите законных прав и интересов граждан. Особое внимание было уделено модернизации законодательства и развитию примирительных процедур. Затрагивались вопросы цифрового правосудия.

Для проведения работы по улучшению судов в Верховном суде был создан проектный офис и сформировано 7 команд. Судьи и сотрудники прошли обучение у зарубежных специалистов проектному менеджменту. Были разработаны проектные досье, определены конкретные индикаторы и цели дальнейшего развития судов.

В этой деятельности были активно задействованы и судьи уголовной коллегии. С учетом опыта и знаний они участвовали в работе команд, различных проектах и заседаниях рабочих групп по модернизации судебной системы. Ими разрабатывались законодательные поправки по улучшению судопроизводства.

В целом модель работы оказалась такой. Проектный офис и команды представили себе, каким должно быть идеальное правосудие, что этому мешает и как дос­тичь целей. При этом, конечно, учитывались стандарты ОЭСР и другие ориентиры ведущих зарубежных стран. Была сформирована главная цель модернизации – повышение доверия к судам со стороны общества. Без этого суды не смогут выполнять свою главную роль – обеспечение социальной справедливости на основе верховенства закона, без чего невозможно представить себе развитие общества.

– Вам как председателю судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда хочется также задать вопрос относительно итогов уголовного правосудия. Сохранился ли тренд на гуманизацию уголовных наказаний?

– Задачи по гуманизации уголовного правосудия были поставлены при разработке нового законодательства в 2014 году. Тогда законом были расширены меры наказания, не связанные с лишением свободы. В 2018 году суды активно применяли новые нормы.

Здесь нагляднее всего будет судебная статистика. Для уточнения динамики приведу ее в сравнении с 2017 годом.

В прошлом году всего рассмотрено более 48 тысяч уголовных дел, что на 12,3% меньше, чем в 2017-м (55 тысяч). При этом с вынесением приговора окончено почти 28 тысяч (на 5,3% меньше 2017 года). Осуждено лиц на 6,3% меньше позапрошлого года (31 652 против 33 783). Из них к лишению свободы – 23,9% (7 610), тогда как в 2017-м – почти 28% (9 405).

Судами стали чаще применяться наказания, не связанные с лишением свободы. Среди них – штраф (рост – 24%), общест­венные работы (увеличились на 5,6%), ограничение свободы (больше на 1,2%). В 8 раз снижено применение нормы по конфискации имущества (с 10 700

до 1 318).

В целом суды ориентированы на восстановительное правосудие с возмещением ущерба потерпевшим. В прошлом году почти треть дел ими прекращена за примирением. Это 14 000 дел, из которых 70% примирились с участием медиатора.

То есть статистика сама отвечает на многие вопросы.

– А как обстоит ситуация с оправдательными приговорами? Много ли оправдывал сам Верховный суд? Есть ли какие-то международные стандарты в этом вопросе?

– О росте оправдательных приговоров 23 января текущего года в Мажилисе рассказывал председатель Верховного суда. По итогам 2018 года они выросли на порядок. Приведу показатели только по публичным обвинениям, то есть по делам с участием прокурора.

Для этого из общего количества приговоров убираем дела по частным обвинениям, бесспорным делам (приказное, ускоренное, согласительное, сокращенное производства), то есть делам, где сами обвиняемые не оспаривали совершенное преступление и соглашались на наказание при сделке о признании вины, предлагаемое прокуратурой. Также убираем проступки.

В итоге в 2017 году оправдательные приговоры составили 1,4%. В первом полугодии 2018 года – 2,5%. По итогам второго полугодия прошлого года – уже 5,5%. В целом же по итогам 2018 года – 3,9%. То есть динамика налицо. Это даже выше показателей многих стран ОЭСР, которые служат для нас примером.

Кроме того, суды оправдывают по отдельным эпизодам обвинения. В прошлом году 2 045 лиц оправдали по эпизодам особо тяжких и тяжких категорий уголовных правонарушений, оставив эпизоды с менее тяжкими преступлениями. Также почти по 2,5 тысячи дел судами проведена переквалификация действий подсудимых на менее тяжкие статьи Уголовного кодекса, чем им предъявлялось обвинением. Это также можно считать защитой их законных прав.

При этом надо понимать, что суды не ставят целью оправдывать ради какого-то показателя. Нигде в мире такого нет. Не существует международных ориен­тиров по этому вопросу. Если есть основания, то суд оправдает.

Теперь приведу данные по Верховному суду.

На протяжении ряда последних лет наблюдается устойчивый рост числа ходатайств, подавае­мых в высшую судебную инстанцию в части уголовных дел. В 2018 году поступило 6 610 ходатайств, в сравнении с прошлым годом рост на 28% (в 2017 году – 5 182). При этом в прошлом году было отменено и изменено в кассационном порядке 926 судебных актов в отношении 1 177 лиц.

Понятно, что в поисках окончательного законного и справедливого решения суда люди обращаются в Верховный суд. Но в 2019 году мы будем усиленно работать над тем, чтобы все эти вопросы разрешались на уровне апелляции областных судов. Надо поднять роль и ответственность апелляционных инстанций.

В прошлом году кассационной инстанцией оправданы 51 лицо, это в 2 раза больше, чем в 2017-м (29 лиц). При этом среди оправданий есть дела и по тяжким и особо тяжким преступлениям. Среди них по преступлениям, связанным с наркотиками, в час­ти нарушения процессуальных норм при ведении досудебного расследования, по обвинению в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями, взятке, краже, мошенничеству и другим. Верховный суд оставил в силе ряд оправданий нижестоящих судов по обвинениям в убийстве и другим преступлениям.

Путем оправданий в 2018 году выработана практика для всех органов расследования и судов о непривлечении за ложный донос к уголовной ответственности лиц, которые в ходе следствия заявляли о пытках, но они не подтвердились. Кстати, по этой категории дел Верховным судом за прошлый год были оправданы 18 человек.

Для того чтобы сориентировать по судебной практике, связанной с оправдательными приговорами, пресс-секретарь Верховного суда еженедельно на своем аккаунте в «Фейсбуке» готовит посты по каждому такому делу. В 2018 году всего подготовлен 21 пост. Информация по ним широко тиражируется СМИ. Концептуально посредством этой работы мы ориентируем общест­во, и прежде всего адвокатов, прокуроров, юристов и судей местных судов, по таким делам и их нюансам.

С этой же целью достигнута договоренность с телеканалом «Хабар.24» о выпуске еженедельной программы «Дело особой важности» по судебной практике высшей судебной инстанции страны. В ней выступают судьи Верховного суда, адвокаты, участники судебных процессов.

– Расскажите о каком-нибудь оправдательном приговоре Верховного суда. Бытует мнение, что обычно суды оправдывают по небольшим делам.

– Приведу дело Ундасинова. Он был признан виновным в незаконных перевозке и хранении в целях сбыта наркотических средств, а также незаконном хранении боеприпасов. Кассационной коллегией в июне 2018 года Сергазы Ундасинов полностью оправдан за отсутствием состава преступления.

Назову только ряд нарушений закона, выявленных кассацией.

При первичном осмотре осуж­денного и двух его спутников, а также их дорожной сумки никаких запрещенных предметов и наркотических средств не было обнаружено. Обыск проведен с применением видеозаписи и с участием понятых. После осмот­ра сумка, вопреки требованиям закона, не была упакована, опечатана и удостоверена понятыми.

При этом спустя 8 часов уже в здании ДВД был проведен повторный осмотр и обнаружено, что внутренняя подкладка сумки порвана, там находятся наркотики.

На видеозаписи было выявлено, что в квартире при обыске присутствовали лица, не указанные в протоколе. Их действия и передвижения по помещению не фиксировались. В процессе обыска они указывают следователю на необходимость осмотра конкретных мест. Также в момент­ проведения следственных действий по месту жительства осужденного следователь отправил понятого за перчатками, которые остались в машине. Понятой отсутствовал более 3 минут. Это позволяет предположить зависимость понятого от следователя.

Еще один момент. Обыск квартиры проведен без санкции следственного судьи. Обнаруженные в его ходе наркотики и патроны не были упакованы, опечатаны и удостоверены понятыми и присутствующими лицами. На экспертизу они поступили в файле-листе, обмотанные скотчем, без бирки, подписей и пояснительных надписей.

Кассацией за Ундасиновым признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

– Такие существенные нарушения! Неужели местные суды не могли их увидеть? Привлечены ли к ответственности должностные лица, проходившие по этому делу? Как вообще Верховный суд реагирует на такие грубые нарушения?

– По делу Ундасинова кассацией вынесено частное постановление в отношении лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Трое должностных лиц прокуратуры и руководитель подраз­деления ДВД привлечены к дисциплинарной ответственности, а два сотрудника полиции, принимавшие участие в расследовании данного дела, уволены. Причастные к незаконному осуж­дению судьи также привлечены к ответственности – они были рассмотрены на президиуме пленарного заседания областного суда. Это мера реагирования, предусмотренная в законе.

Всего кассацией в 2018 году вынесено 9 частных постановлений по допущенным органами досудебного расследования и прокуратурой нарушениям закона. Они стали основанием для привлечения к ответственности виновных лиц, вплоть до возбуждения в отношении них уголовных дел.

К сожалению, все еще есть факты, когда сотрудниками правоохранительных органов допускаются провокации к совершению преступления, подлогу, применению физического и психологического воздействия на подозреваемых. Так, по делу в отношении Крух один из сотрудников департамента уголовно-исполнительной сис­темы Алматы, участвовавший в обыске, подбросил наркотик гражданину. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Мы ввели практику обсуждение с судьями местных судов грубых ошибок, выявленных Верховным судом при рассмотрении дел в кассации. Называются конкретные фамилии судей. Эти мероприятия проводятся через видеоконференцсвязь с подключением судей местных судов. Всего в 2018 году провели два таких обсуждения. Это делается с целью повышения ответственности судей, профилактики судебных ошибок и выработки единой судебной практики.

– Не могу не затронуть тему претензий к самим судьям. Например, к работе следственных судей. Есть мнение, что они часто выступают на стороне следствия. Что Вы об этом думаете?

– Институт следственных судей относительно новый для Казахстана. Он появился только в 2015 году. Следственный судья призван осуществлять защиту законных прав и интересов лиц, вовлеченных в уголовный процесс, на досудебной стадии. К слову, Казахстан – единственная страна в СНГ, где есть следственные судьи. В текущем году созданы специализированные следственные суды.

Если я скажу, что проблем нет, то это, конечно, будет неправильно. Вместе с тем практика следственных судов активно нарабатывается. И с мнением о том, что они всегда занимают сторону следствия, я не соглашусь. Давайте обратимся к статистике.

Всего следственными судьями в 2018 году рассмотрено свыше 80 тысяч материалов. Это свидетельствует об увеличении количества рассмотренных материалов на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2017 год – 61 517).

Из них рассмотрено 18 620 ходатайств о проведении неглас­ного следственного действия. Удовлетворено 91% (16 919), по остальным отказано.

Органам следствия уже сложнее получать санкции. Судьи стали больше отказывать им. Не поддержано 20%, или каждое 5-е ходатайство на арест имущества. В 2017-м отказывалось по каждому 15-му (7%).

Также растет число отказов по санкциям на содержание под стражей на период следствия. Кстати, следственные органы и прокуроры стали меньше запрашивать такие санкции. Сократилось количество арестов в отношении лиц, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, – с 17 до 10 тысяч, то есть почти на 40%. При этом применение залога выросло в 50 раз.

Возросло число фактов применения домашнего ареста (со 153 до 233).

Суды на 79% больше удовлетворили жалоб на действия, решения органов следствия, дознания и прокуроров (983 против 550). В целом это одна треть от всех рассмотренных жалоб. Сформировалась практика, когда по частным постановлениям следственного судьи привлекаются к ответственности должностные лица органов уголовного преследования и прокуратуры, включая уголовную ответственность.

За 2018 год число вынесенных частных постановлений о нарушениях следственных органов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза больше (748 против 297).

В 2019 году планируется разработка нормативного постановления по полномочиям следственных судей. В нем предполагается отразить все вопросы их деятельности, не урегулированные в законе. В прошлом году на базе Академии правосудия прошли курсы повышения квалификации 179 следственных судей, или 85% от всего их состава. Как видите, Верховный суд очень серьезно занимается улучшением работы следственных судов.

Самое главное – следственные суды состоялись и активно работают. А существующие проблемы, уверен, стали проблемами роста и со временем отойдут.

– А какие в целом задачи ставит перед собой Верховный суд по совершенствованию судопроизводства по уголовным делам? Над чем Вы сейчас работаете?

– В целом можно отметить несколько направлений.

Первое. В 2019 году особое внимание будем уделять качеству рассмотрения уголовных дел. Для этого разработана соответствующая «дорожная карта». В ее рамках планируется существенное усиление работы апелляции. Будет вестись постоянный мониторинг судебных актов, анализ и разъяснение судьям выявленных судебных ошибок. Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с исполнением наказания, практике оправдательных приговоров, вынесения законного и справедливого наказания, работе следственных судей и многому другому.

Второе. По опыту уголовно-процессуального законодательства ряда европейских государств полагаем возможным обсудить практику направления в суд обвинительного акта прокуратуры и акта защиты без самого уголовного дела. Далее стороны обвинения и защиты будут представлять свои доказательства уже в суде. Их оценка судом будет осуществляться непосредственно в ходе судебного заседания. Такая форма судопроизводства позволит обеспечить на практике принцип состязательности сторон.

На начальном этапе предлагаем это по делам, связанным с уголовными проступками и преступлениями небольшой тяжести.

Третье. Предлагаем расширить подсудность суда присяжных с включением всех особо тяжких преступлений, за исключением преступлений против мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности, воинских преступ­лений, совершенных в военное время или боевой обстановке.

Как показывает практика, участие присяжных обеспечивает реальную состязательность процесса. Кроме того, это будет способствовать повышению уровня правовой культуры в обществе, а также росту доверия населения к судебной системе.

Четвертое. Изучается возможность расширения судебного контроля на стадии исполнения приговора с учетом международных стандартов.

Одним из проблемных вопросов стала практика рассмотрения материалов об условно-досрочном освобождении (УДО) и замене меры наказания на более легкую (ЗМН). Практика поощрений и взысканий осужденных отдана на личное, субъективное усмот­рение руководства админист­раций учреждений и зачастую носит формальный характер. В частности, некоторые осужденные за непродолжительный период отбывания наказания получают ряд поощрений, другие, отбывая длительные сроки, не имеют ни поощрений, ни взысканий.

В связи с этим считаем целесообразным создать комиссии по УДО и ЗМН с включением в их состав представителей граж­данского общества, акиматов, адвокатуры, прокуратуры, медиаторов, психологов, службы пробации и других. При этом комиссия не должна находиться в подведомственности органов Комитета уголовно-исполнительной системы (практика стран ОЭСР). И суд, изучив материалы, представленные администрацией учреждения, заключение комиссии, примет решение об отказе или освобождении от наказания.

Пятое. Будем развивать элект­ронное уголовное судопроизводство. В 2018 году в безбумажном формате рассмотрено более 5 тысяч уголовных дел. При этом подходе цифровизацией охватываются все стадии: от регистрации заявления по уголовному правонарушению до окончательного исполнения судебного акта. Это исключает возможность приписок и поз­воляет судье видеть все дело, что поможет ему при вынесении приговора.

Эти нововведения предлагаются нами с учетом международных стандартов.