Приоритет – высокое качество Свежий выпуск 476 Гульнар БАЛАКАЕВА, директор ФАО «Өрлеу» Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников (РИПК СО), профессор

Теперь необходима способность к обучению в течение всей жизни. Именно поэтому вопросы повышения квалификации приобретают особое значение в системе образования. Особенность нашего образовательного учреждения – то, что это единственный в РК институт, где на сис­темной основе обучаются представители всех уровней образования: дошкольного, среднего и высшего. Учебный процесс предусматривает совместное обсуждение новых педагогических идей и технологий. Все это, несомненно, вносит свой вклад в подготовку нового поколения профессионалов.

Влияние результатов повышения квалификации сертифицированных учителей на качество обучения школьников выявлено в ходе мониторинга деятельности учителей в ряде регионов Казахстана. «Десант» профессиональных тренеров Центра уровневых программ выехал к обу­ченным в РИПК СО сертифицированным учителям для консультаций по внедрению результатов обучения по уровневым программам АОО НИШ в ежедневную школьную практику. Проведены тренинги, консультации, анкетирование школьников, которые показали эффективность уровневых программ, высокую мотивацию не только учителей нового форма­та, но и школьников, которые рады работать в мини-группах, непос­редственно участвовать в учебном процессе. Анализ результатов обучения показывает рост успеваемости.

Как повлияло повышение квалификации вузовских преподавателей на обучение их студентов? Для ответа на этот вопрос проведено анкетирование студентов, которых обучают преподаватели, прошедшие повышение квалификации по прог­рамме РИПК СО. Собраны мнения 2 500 студентов двух крупнейших вузов: Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова и Южно-Казахстанского государственного педагогического института. Результаты анализа показывают, что внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс повышает качест­во обучения. Это имеет мультипликативный эффект, так как именно эти студенты пос­ле завершения обучения пойдут работать учителями в школы. Таким образом, инновационные программы повышения квалификации педагогических кадров всех уровней образования в РИПК СО ставят своей целью повышение качест­ва обучения в школе и в вузе.



