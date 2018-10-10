​Приоритетная цель – повышение благосостояния народа

В самом начале Послания Президент страны отметил, что за годы независимости было создано «современное прогрессивное государство с динамично развивающейся экономикой», в котором обеспечены мир и общественное согласие, проведены качественные и исторически значимые структурные, конституционные и политические реформы.

«Мы всегда своевременно реагировали на внешние вызовы и были готовы к ним. В связи с этим я выдвигал необходимые программные инициативы по модернизации страны. Их реализация стала основным фактором успешного развития», – сказал Елбасы.

Президент обратил внимание сограждан на то, что мир стремительно меняется. Уже не кажутся столь незыб­лемыми устои системы глобальной безо­пасности и правила международной торговли, архитектура финансовых систем. «В этих условиях ответом на вызовы и залогом успешности государства становится развитие главного богатства – человека. Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев», – подчеркнул Глава государства. И напомнил, что благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного роста доходов и качества жизни.

В свете этого подхода Президент озвучил ряд конкретных поручений Правительству и акимам областей, как, например: «С 1 января 2019 года повысить минимальную зарплату в 1,5 раза – с 28 до 42 тысяч тенге, что напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, охватит 275 тысяч работников бюджетных организаций, зарплаты которых вырастут в среднем на 35 процентов...»

Важным посылом Елбасы стало его предложение продлить программу «Дорожная карта бизнеса-2020» до 2025 года. На ее реализацию будет предусмотрено дополнительно не менее 30 млрд тенге ежегодно. Глава государства призвал принять решительные меры по развитию конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий, повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования, реорганизовать Службу экономических расследований, передав ее функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. «Мы должны идти к «безналичной экономике», – резюмировал Лидер нации.

Большие перспективы бизнесмены Казахстана связывают с поручением Президента Правительству направить дополнительно 500 млрд тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих трех лет, а также создать фонд прямых инвестиций в несырьевой сектор, который будет осуществлять свою деятельность на принципе соинвестирования с иностранными инвесторами.

Значительный раздел Послания посвящен вопросам повышения качества жизни граждан страны. Например, в течение ближайших 5 лет расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников будут доведены до 10% от ВВП! Особенно обрадовало многотысячную армию казахстанских учителей поручение разработать и принять в следующем году Закон «О статусе педагога». Он должен предусмотреть стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций.

Пристальное внимание Глава государства уделил проблеме строительства качественного и доступного жилья. «Сегодня мы успешно реализуем программу «Нұрлы жер», обеспечившую мощный импульс жилищному строительству. Запущена новая масштабная программа «7–20–25», которая повышает доступность жилищной ипотеки. Поручаю акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых региону. Также нужно увеличить в крупных городах строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения», – сказал Елбасы.

Касаясь темы активной урбанизации государства, Президент дал задание создать «прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2030 года, которая станет Новой картой управляемой урбанизации страны, и Программу развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий, проектов и объемов финансирования».

В каждом своем Послании Глава государства уделяет особое внимание улучшению социального положения и качества жизни народа. В этом заключается и главная цель реализуемых сегодня государственных программ «7–20–25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и других. «Для нас нет непреодолимых высот, если мы сохраним свое согласие и единство», – сказал Президент, завершая свое выступление. И с этим его утверждением невозможно не согласиться.