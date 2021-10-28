Приоритетное направление

Форум состоялся в рамках 17-й казахстанской международной выставки Astana Zdorovie 2021. В мероприятии, по информации пресс-службы главы Правительства РК, принимают участие ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие лекарственные препараты.
Обращаясь к участникам встречи, Ералы Тугжанов отметил, что ее проведение в период пандемии является актуальным.
– Пандемия показала, что сегодня необходимо не только обеспечивать себя вакцинами, лекарственными средствами, но и медицинским оборудованием. В Казахстане это направление стало приоритетным. У нас имеется большой потенциал и возможности, – сказал он.
Вице-премьер также сообщил, что во исполнение поручения Главы государства Правительством принят специальный Комплексный план по развитию фармацевтической отрасли Казахстана, реализация которого позволит к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50%.
Говоря о дальнейшем развитии системы здравоохранения, Ералы Тугжанов заявил, что до 2025 года планируется построить не менее 20 современных больниц, 3 онкологических центра, 12 лабораторий, центр для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий. При оснащении их медицинским оборудованием предпочтение будет отдаваться отечественным производителям.
Вице-премьер также посетил павильоны выставки и пожелал ее участникам плодотворной работы.