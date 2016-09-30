Приоритетные направления сотрудничества обсудили лидеры Казахстана и Иордании
Ксения Воронина
Состоялся телефонный разговор Президента РК Нурсултана Назарбаева с Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"В ходе беседы Глава государства поздравил иорданского монарха с успешным проведением парламентских выборов в стране и формированием нового состава Правительства", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Лидеры двух стран обсудили приоритетные направления казахстанско-иорданского партнерства, а также договорились поддерживать практику обмена взаимными визитами.