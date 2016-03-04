​Приоритетные задачи

Как отметил председатель областного суда Ерлан Айтжанов, по оценке качества работы местных судов, которую проводил Верховный суд, область занимает 5-е место. Он также озвучил те задачи, которые стоят перед судейским корпусом в связи с реализацией Плана нации «100 конкретных шагов», затронул вопросы совершенствования отправления правосудия и модернизации судебной системы.

Сегодня в регионе продолжается работа по внедрению и применению в судебной деятельности достижений информационных технологий, которые позволили сущест­венно повысить оценку работы судов. Активно ведется реализация использования электронного судопроизводства. Так, за 2015 год в суды области поступило свыше 20 тыс. электронных исков. В 60 залах судов установлено оборудование аудио-,­ видеофиксации процессов. С их использованием рассмотрено более 25 тыс. уголовных, гражданских и административных дел. В настоящее время продолжается работа по оснащению местных судов всех уровней системами видеоконференцсвязи (ВКС). Это даст возможность любому гражданину, независимо от расстояния, полноценно участвовать в судебном процессе. Совместно с МВД запланирована реализация проекта «Удаленный судебный процесс». В последующем к данному проекту предполагается подключение лечебных учреждений Министерства здравоохранения и социального развития. Это приведет к экономии бюджетных средств и времени, а также исключению других рисков.

Стоит отметить, что сервисы – судебный кабинет, база судебных документов «Торелик», система аудио-, видеофиксации, Единый классификатор категорий дел – позволяют сегодня значительно упростить взаимодействие с судами и повысить проз­рачность судебного процесса. В частности, система «Торелик» дает доступ ко всем процессуальным документам, фиксирует нарушение всех контрольных сроков. Отмечено, что применение современных технологий, в том числе вышеуказанных проектов, упрощает судопроизводство, снимает бюрократические барьеры, минимизирует контакт сотрудников судебной системы с гражданами. Это способствует снижению коррупции, экономит время и средства населения.

Всего по итогам 2015 года судами области окончено 27 467 гражданских дел. Основная нагрузка по рассмотрению гражданских дел приходится на суд Актобе (56,1%), что связано со специализацией данного суда. В структуре гражданских разбирательств преобладают жилищные и семейные споры, в том числе о взыскании алиментов, проблемы с кредитами, связанные с госзакупками, договорными обязательствами, а также иски налоговых органов по налоговым выплатам.

Что касается уголовных дел, то среди 1 727 осужденных к лишению свободы приговорены 17,7%, то есть в сравнении с аналогичным периодом 2014 года карательная практика уменьшилась на 21,3%. Кроме того, 17 лиц судом были оправданы, в отношении 1 147 человек уголовные дела были прекращены.